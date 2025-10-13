Los mejores sitios para ver los fuegos artificiales que ponen fin a las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza viven sus últimas horas antes del broche final. Miles de turistas y zaragozanos se han lanzado a las calles de la capital aragonesa para disfrutar de un sinfín de actos que se han desarrollado a lo largo de estos días en la ciudad. No es sencillo decir adiós a unas fiestas, pero no hay que olvidarse que este lunes 13 de octubre se podrá disfrutar un año más del gran espectáculo de luces y sonido con los tradicionales fuegos artificiales (siempre que la lluvia lo permita).

Los fuegos artificiales teñirán de luz, sonido y color el cielo de la capital aragonesa, convirtiéndolo en un mar de lágrimas y colorido que se mezclará con la imponente presencia de la Basílica del Pilar. Como sucede todos los años, la pirotecnia se lanzará media hora después de uno de los actos más especiales de las Fiestas del Pilar. El escenario de la fuente de Goya de la plaza del Pilar acoge el 'Somos' de José Antonio Labordeta que, en esta ocasión, estará interpretado por el grupo ejeano Tako.

Mejores lugares para ver los fuegos artificiales en Zaragoza

El parque Macanaz de Zaragoza, a orillas del río Ebro, vuelve a ser el lugar elegido en estas Fiestas del Pilar para el lanzamiento de los fuegos artificiales. La Basílica del Pilar o los puentes de Piedra y Santiago son los tres lugares donde más gente se reúne para presenciar en directo este espectáculo de luces y sonido, aunque hay otras ubicaciones idóneas y con menos gente para disfrutar de los fuegos.

Las terrazas de la ribera son una de las mejores ubicaciones para poder ver los fuegos artificiales en Zaragoza, ya que los podrás presenciar con el Pilar y el río Ebro de fondo. Los puentes preferidos por los zaragozanos para ver la traca fin de fiestas son los de Santiago, Piedra y Hierro. Estas tres ubicaciones son las más cercanas al parque de Macanaz y donde se corta el tráfico durante unas horas.

Si quieres presenciar los fuegos desde una ubicación con bastante menos gente, el puente de la Unión, que une el barrio de las Fuentes con Vadorrey, es un lugar perfecto para aquellas personas que huyen de las masificaciones. El Centro Natación Helios o el Parque de San Pablo son también buenas atalayas para no perder detalle de las formas y destellos multicolores que los distintos cohetes dibujarán sobre el cielo zaragozano. También se pueden presenciar bien desde el puente de La Almozara.

Un ejemplo es el mirador de Juslibol que ofrece una estupenda panorámica para ver los fuegos. Para acceder a este lugar es preferible hacerlo en vehículo privado aunque también se puede llegar en bus y tranvía, subiendo a pie a lo alto del mirador.