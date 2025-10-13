La Ofrenda de Frutos más multitudinaria de la historia llena de color y solidaridad el centro de Zaragoza

Unas Fiestas del Pilar sin récord de participación en alguno de los actos programados no serían lo mismo, así que este año ha llegado bien ufana la Ofrenda de Frutos para evitar la decepción. Su 'hermana mayor' no consiguió este domingo batir su marca de oferentes (sí lo hizo en duración, menos mal), pero este lunes ha llegado muy orgullosa su 'hermana pequeña' para ponerle remedio. Sí. La Ofrenda de Frutos ha superado todos sus registros con más de 3.500 participantes, aunque esto (quizá tenga menos mérito) ya se sabía de antemano.

La Ofrenda de Frutos está organizada por la Federación de las Casas Regionales y hasta el año pasado solo podían participar los miembros de estas agrupaciones. En 2024 se decidió abrirla a la ciudadanía con el objetivo de que, además de las comunidades autónomas, también estuvieran representados los 15 distritos de la ciudad y los 14 barrios rurales. El año pasado participaron 240 personas en representación de la ciudad, mientras que este han sido 724 los que se han inscrito. Todo ello y el aumento de los oferentes vinculados a las Casas Regionales explican el nuevo récord de participación.

"Queremos que la Ofrenda de Frutos sea universal", subrayó hace unos días el consejero de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, convencido de que la cita "todavía puede crecer sin que sea desmesurado". Y en este mismo sentido se ha manifestado este lunes la alcaldesa Natalia Chueca, que ha asegurado que cree que la Ofrenda de Frutos "va a seguir creciendo en los próximos años".

Cifras al margen, lo importante es que la Ofrenda de Frutos se ha vuelto a celebrar este año en Zaragoza cumpliendo así una tradición y devoción de más de 75 años. De hecho, es más antigua que su 'hermana mayor' al datar del año 1949.

Los primeros oferentes han partido de la plaza de Santa Engracia a las diez y media de la mañana, apenas once horas después de que el último ramo de flores se colocara en la estructura de la Virgen del Pilar. El entorno de la plaza se ha convertido en un crisol de culturas con grupos de todas las comunidades autónomas mostrando su música, baile y tradiciones.

Como siempre, los oferentes han portado todo tipo de alimentos procedentes de diferentes rincones de España que posteriormente se donan a la caridad, habitualmente a comedores sociales de la ciudad. En este sentido, el récord de este año también supondrá una gran noticia solidaria porque entidades sociales como el Banco de Alimentos y la Hermandad del Refugio podrán aumentar sus reservas.

"Este año esperamos batir todos los registros y pasar de los 10.000 kilos de alimentos", ha indicado la presidenta de la Federación de las Casas Regionales, Lola Sebastián.