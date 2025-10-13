Pedro Botero y un tributo a Queen cierran la oferta musical

Leiva fue sin duda la estrella que más brilló en la noche de este pasado sábado en la programación musical del Día del Pilar, pero hubo otros conciertos destacados. Fue el caso de los de Nat Simons, Aurora Beltrán y Mariano Casanova en la Estación del Norte o Puro Relajo en la sala Multiusos. En el último día de las fiestas, la oferta musical siempre es menos intensa, pero también hay propuestas interesantes para todos los públicos.

En las Food Trucks se podrá disfrutar de puro rock duro con el concierto de Pedro Botero a las 20.00 horas. La banda natural de Casetas es una referencia a nivel nacional en su género y con más de cinco décadas de trayectoria a sus espaldas siguen dando guerra en los escenarios y la capital aragonesa disfrutará de los grandes clásicos de la banda.

Nada más acabar la actuación de Pedro Botero, arranca a las 22.00 horas un tributo en honor a Queen. Una noche con la reina pretende acercar al público zaragozano los temas más históricos de la banda inglesa que revolucionaron la música hace más de 30 años. Este concierto servirá como cierre a la oferta musical en los Food Trucks en estas Fiestas del Pilar.

Pero las propuestas no terminan aquí. En el Centro Cívico de La Almozara se podrá disfrutar por último día de Los Gandules, a las 19.00 horas. El dúo humorístico ofrece una colección de parodias de éxitos conocidos por todos.

El recinto que también echará el cierre en estos festejos del Pilar será la Cúpula Geodésica del Parque de la Granja. La Asociación Musical Bandas Las Canteras será la encargada de clausurar estas fiestas en este espacio a partir de las 18.30 horas.