Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, lunes 13 de octubre

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza ponen el broche final este lunes 13 de octubre. Para hoy, todavía hay programadas un sinfín de actividades para despedir los Pilares como es debido. La Ofrenda de Frutos comienza a las 10.30 horas desde la plaza de Santa Engracia y habrá programación en muchos barrios de la capital aragonesa. El final de las fiestas llegará a las 22.30 con los fuegos artificiales y la traca final en el parque Macanaz-Río Ebro.

Lunes 13 de octubre