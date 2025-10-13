Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, lunes 13 de octubre
Las Fiestas del Pilar dan sus últimos coletazos en este último día de fiestas
Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza ponen el broche final este lunes 13 de octubre. Para hoy, todavía hay programadas un sinfín de actividades para despedir los Pilares como es debido. La Ofrenda de Frutos comienza a las 10.30 horas desde la plaza de Santa Engracia y habrá programación en muchos barrios de la capital aragonesa. El final de las fiestas llegará a las 22.30 con los fuegos artificiales y la traca final en el parque Macanaz-Río Ebro.
Lunes 13 de octubre
- 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 10:30 h.: OFRENDA DE FRUTOS. Con salida de la Plaza de Santa Engracia. Recorrido: Paseo Independencia, Plaza de España, Coso, C/ Alfonso I y Plaza del Pilar. Organiza: Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón. A las 14.00 h, recepción en el Ayuntamiento.
- La ciudadanía puede donar alimentos del 1 al 13 de octubre, (L-V 10 a 13 h) entregándolos en la Hermandad del Santo Refugio (c/ Tomás Crespo Agüero 1-5, Zaragoza), que recibe las ofrendas a la Virgen del Pilar y las distribuye a comedores sociales.
- 11:00 h.: EL PILAR EN EL PICARRAL. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Explanada IASS Hogar de Personas Mayores (Camino de Juslibol, 61)
- 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ALMOZANDIA TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 11:00 h.: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA: EL CACHIRULO (11:00 h), VIENTOS DE ARAGÓN (11:30 h), SEMBLANTE ARAGONÉS (12:00 h), NOBLEZA BATURRA (12:30 h), ESTAMPA BATURRA (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
- 11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. AYNI DANZA (Aragón) presenta “El cruce”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 11:30 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. II VAQUILLAS PARA JÓVENES (14 y 15 años). Plaza de Toros de La Misericordia.
- 12:00 h.: EL PILAR EN MONZALBARBA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde P.D.M. Monzalbarba.
- 12:00 h.: EL PILAR EN VILLARRAPA. LOS NAVEGANTES (Aragón) presenta "Goya, Palafox y Agustina, dos hombres y una heroína" (+12). Centro Cívico. NO EDAD
- 12:00 h.: EL PILAR EN MONZALBARBA. FÉLIX BRUNET (Aragón) presenta "El domador de pulgas". Plaza España.
- 12:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CÍA MARROCH (C. Valenciana) presenta “Rosa de papel”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE GLOBOFLEXIA. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
- 12:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)
- 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CIRCLE OF TRUST (Aragón) presenta “Irreal”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT JOTERO con RONDA LA CRABA. Parque de San Pablo.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LA RASPA ARTES ESCÉNICAS (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.
- 13:30 h.: PAÍS INVITADO: PERÚ. Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 14:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VERMUT PARTY con SWEETDRINKZ. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL PICARRAL. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Explanada IASS Hogar de Personas Mayores.
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO VALIENTE con DJ CHELIS. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE GLOBOFLEXIA. Parque de San Pablo.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA DE REJONES. Sergio Galán, Diego Ventura, Lea Vicens. Ganadería Sánchez y Sánchez. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 18:00 h.: ENTREGA DE PREMIOS DEL PILAR 2025. Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza.
- 18:00 h.: EL PILAR EN TORRERO-LA PAZ. CHIPILANDIA (Aragón) presenta "Un pilar de ilusiones". Plaza de la Memoria.
- 18:00 h.: EL PILAR EN ROSALES DEL CANAL. TININ EL MAGO (Aragón) presenta "La maleta de Tinin". C/ Enrique Granados.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LA RASPA ARTES ESCÉNICAS (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:30 h.: ROSARIO DE CRISTAL con salida desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, (C/ Pedro Joaquín Soler). Recorrido: C/ Santo Dominguito de Val, C/ San Vicente de Paúl, C/ Sepulcro, Plaza de San Bruno, Plaza de La Seo, Plaza del Pilar, Alfonso I, Coso, Plaza España, Coso, C/ Don Jaime I, C/ San Jorge y llegada a C/ Pedro Joaquín Soler.
- 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. ASOCIACIÓN MUSICAL BANDA LAS CANTERAS. Cúpula Geodésica. Parque de la Granja (Camino de Cabaldos, 45).
- 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
- 19:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 19:00 h.: LOS GANDULES presentan “GANDULFIGHTER”. Pases 12:00 y 19:00h. Centro Cívico La Almozara (Av. Puerta Sancho, 30)
- 19:00 h.: RUDY VISTEL presenta LA TRADICIONAL CUBANA. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)
- 19:00 h.: ST. EDWARD'S CONCERT. La Campana Underground (C/Prudencio, 7).
- 20:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. PEDRO BOTERO. Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: FABIOLO CONNECTION. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta.
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Función especial mayores de 65 años. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:30 h.: “PERDONE, CABALLERO” con IÑAKI URRUTIA. Teatro Arbolé.
- 21:30 h.:EL PILAR DE LOS CAMAREROS +DJ CUATICO. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 22:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. UNA NOCHE CON LA REINA (TRIBUTO A QUEEN). Parque de San Pablo.
- 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 22:00 h.: “SOMOS” CON TAKO en su 40 aniversario. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 22:30 h.: FUEGOS ARTIFICIALES Y TRACA FINAL. Parque Macanaz-Río Ebro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
- La desigualdad se agrava en Zaragoza: la brecha entre la zona más rica y más pobre ya ronda los 21.000 euros
- Cierra por sorpresa una conocida hamburguesería del centro de Zaragoza en las Fiestas del Pilar
- Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
- Zaragoza hace la declaración de la renta: estos son los barrios más ricos y más pobres
- En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha
- La fábrica de Zaragoza que ejerce como 'buen vecino' en uno de los barrios tradicionales de la ciudad
- El barrio de Zaragoza donde las declaraciones de la renta se han disparado un 467% en solo diez años