Rosario de Cristal 2025: horarios y secretos de esta procesión única en el mundo

El Rosario de Cristal es uno de los actos más antiguos (muy anterior a la Ofrenda de flores) del programa de las Fiestas del Pilary, cada año, son miles de personas las que sacan su devoción y fe a la calle y disfrutan de uno de los actos que más belleza irradia de los que se programan en Zaragoza a lo largo del año.

Y es que no es hasta que anochece cuando se produce la salida de la procesión para, precisamente, ganar en espectacularidad. Este año, la salida será a las 18.30 horas (en otras ocasiones es a las 19.00 horas), ya que este 13 de octubre coincide con el final de las Fiestas del Pilar y para evitar el solapamiento con los actos finales como el 'Somos' de la plaza del Pilar y los fuegos artificiales.

Las claves del Rosario de Cristal

La procesión personifica un rosario, en el que las cuentas han sido sustituidas por faroles de cristal. En ella encontramos quince faroles monumentales transportados con carrozas, que son diferentes para cada uno de los Misterios además de faroles de mano: 20 para los Padrenuestros, 200 para los Avemarías, 20 para los Glorias, 4 para las salutaciones y 63 para la Letanía. Todos ellos fueron diseñados por el arquitecto Ricardo Magdalena salvo los correspondientes a los misterios luminosos.

La procesión se completa con otros faroles y esculturas, que si bien no forman parte de lo que sería la oración, son igualmente importantes en el Rosario de Cristal. Este es el caso del farol de 'La gran Cruz del Rosario' que abre la procesión, donado en 1891 por León Quintana, dueño del taller donde se realizaron los faroles que componen el rosario. El diseño es también de Ricardo Magdalena, al igual que en los casos anteriores.

También es una pieza distintiva la carroza con el farol del templo del Pilar. Esta obra de gran tamaño, está compuesta por miles de piezas de cristal que reproducen la basílica tanto en su exterior como en su interior, que puede verse a través de los cristales de la fachada. Fue construida por el abogado Policarpo Valero y Bernabé. Apareció por primera vez en el Rosario general de 1872, antes incluso de que existiese el Rosario de Cristal. Debido a su fragilidad ha tenido que ser restaurada dos veces, una en 1895 y otra en 1993.

El 30 de octubre de 1890 salió por primera vez a las calles de Zaragoza el Rosario de Cristal. En sus inicios nació como una procesión con el fin de rezar precisamente rosario. A esta procesión la cofradía le añadió, al año siguiente, los faroles que sirvieron para simbolizar las diferentes partes del rezo.

Nuevo recorrido

La principal novedad de este año es que el recorrido registra un cambio para, precisamente, evitar ese solapamiento con los actos finales de las fiestas. Así, el nuevo recorrido implicará que se pase por la basílica del Pilar mucho antes y evitar así deslucir los actos que se celebran ese lunes. Por lo tanto, este 13 de octubre el recorrido será el siguiente: Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús (c/ Pedro Joaquín Soler), calle Santo Dominguito de Val, calle San Vicente de Paúl, calle Sepulcro, plaza de San Bruno, plaza de La Seo, plaza del Pilar, calle Alfonso I, Coso, plaza España, Coso, calle Don Jaime I, calle San Jorge y llegada a la calle Pedro Joaquín Soler. Es decir, se realizará el recorrido habitual pero a la inversa.