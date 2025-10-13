Sergio Galán y Diego Ventura abren la puerta grande y Lea Vicens se va de vacío

El festejo de rejones que este lunes ha puesto punto y final a la feria taurina del Pilar ha resultado realmente exitoso con dos de los rejoneadores abandonando el coso por la puerta grande.

Con el lleno total acostumbrado de los últimos años se ha lidiado un encierro salmantino de Ángel Sánchez y Sánchez de procedencia Murube, estirpe contrastada como idónea para el festejo ecuestre de hoy en día.

Lo seis toros han dado un juego altamente aprovechable para una lidia tan exigente, con carreras continuadas a lo largo del perímetro, entradas de poder a poder y demás evoluciones en las se somete al toro a una dura prueba que este lunes ha resistido, con clase, el citado ganado.

El festejo ha comenzado por todo lo alto con un Sergio Galán sobrio y elegante, sin concesiones al graderío y midiendo con gran exactitud tanto los cites y la velocidad de la aproximación como la reunión en sí. Clavando primero dos rejones de castigo antes de cumplir en banderillas brillante a lomos de Capote y Capricho.

El colofón, montando al veterano Óleo no ha podido ser más preciso cayendo las dos orejas del tirón.

No hapodido Galán redondear un éxito más grande pues, tras castigar en exceso al toro con tres rejones de salida la cosa ha ido decreciendo y además, el rejón final ha caído trasero.

No ha sido la tarde de Lea Vicens, incapaz de seguir la estela de sus colegas. Sin estar mal no ha estado bien y lo más memorable es su actuación sobre Diluvio en el sexto.

El verdadero rey de Zaragoza a caballo es sin discusión un Diego Ventura que ha perdido premio en su primero por el rejón pero ha dejado una aplastante actuación en el quinto, explosivo, certero, desbordante.

Su cuadra ha respondido al cien por cien en todo momento (Nómada, Brillante, Quirico, Bronce...) y el público se le ha entregado sin reservas desde el primer minuto.

Nueva puerta grande para Diego Ventura, el amo de Zaragoza.