Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
El XIII Concurso del Traje Aragonés ha vuelto "a poner en valor la autenticidad y el detalle de nuestra indumentaria tradicional" según ha expresado el jurado del certamen celebrado durante la Ofrenda de flores y que este lunes, último día de las Fiestas del Pilar, ha desvelado sus ganadores, es decir, los que a juicio del jurado, iban mejor vestidos acordes a las tradición durante la entrega de las flores a la Virgen.
Cristina Gómez Castillo, procedente de Híjar (Teruel), ha resultado la ganadora de la categoría femenina; mientras que entre los hombres el reconocimiento de este año ha ido a parar a Rubén Tesa Asín, de Ara (Huesca). Por su parte, el premio especial se ha quedado en Zaragoza ya que el jurado se lo ha otorgado a Lorena Larrea Moya y niño.
El Premio Especial podía ser concedido a un grupo, un hombre, una mujer, e incluso a atuendos que no sean aragoneses, pudiendo ser de cualquier comunidad autónoma e incluso de otros países, y cuyo vestuario reúna unas características especiales cuyos criterios determinará el jurado.
Cada uno de los premios está dotado con 500 euros, importe que, según rezan las bases del concurso, "se hará efectivo obligatoriamente por la adquisición de indumentaria tradicional y a los establecimientos en los que se haya comprado previa presentación de la correspondiente factura".
