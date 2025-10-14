El Ayuntamiento de Zaragoza revisará la organización de la Ofrenda de Flores para evitar las aglomeraciones y los retrasos

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar volvió a triunfar un año más. El acto más multitudinario de las fiestas rompió solo el récord de duración (hasta las 00.19 horas), pero volvió a sufrir las ya clásicas aglomeraciones y retrasos para los grupos. Razones, varias, seguro, por las que se producen dificultades en el avance de la Ofrenda. Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza se ha comprometido a "analizar" posibles mejoras para mejorar la experiencia de los oferentes durante las más de 17 horas que dura el acto.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado la intención del consistorio de estudiar esas vías alternativas, siguiendo un mensaje que ya pronunció la concejala de Cultura, Sara Fernández, en el primer balance municipal de las Fiestas del Pilar. Chueca ha insistido en achacar los retrasos a que algunos grupos decidieron hacer uso de la salida individual. Un hecho que se constató al mediodía del pasado domingo, ya que se vio como numerosas agrupaciones que salían a última hora de la tarde o por la noche aprovecharon el recorrido individual.

Ante la posibilidad de sancionarlos, la alcaldesa ha dicho que el ayuntamiento "no está todavía en ese punto del análisis". Sin embargo, Chueca ha avanzado que se revisarán los incidentes y las consecuencias para plantear posibles medidas y ha reconocido que es "muy difícil" controlarlo todo, aunque fue "un éxito" y no hubo incidencias destacables. Ha explicado que el consistorio estudiará, además, fórmulas para hacer el recorrido más ágil y bonificar a los grupos con niños o personas mayores.

El Ayuntamiento de Zaragoza, ha indicado Chueca, escuchará ahora las propuestas que le hagan llegar para estudiarlas y aplicar las que mejor encajen para hacer "más operativas" las fiestas. Por otro lado, la alcaldesa se ha comprometido a estudiar la propuesta para homenajear a Manuel Rodeles, el concejal que en 1958 impulsó la creación de la Ofrenda de Flores. "Lo miraremos y buscaremos la forma de compensarle", ha asegurado.

En cuanto al balance general de las Fiestas del Pilar, Chueca ha calificado la edición de este año como "muy positiva" y "de récord", con una nota media de los zaragozanos de un 7,9.

Se han contabilizado más de 2,7 millones de asistentes en los más de 1.000 actos programados. "El público zaragozano ha respondido una vez más y el tiempo ha permitido que estas fiestas hayan sido excepcionales", ha afirmado.

Ha recordado el trabajo de los servicios municipales, la Policía Local, los bomberos, las fuerzas de seguridad, el personal de limpieza, movilidad y de todas las personas que han trabajado durante las fiestas porque gracias a ellos, "otros pudieron divertirse", ha subrayado.

La alcaldesa se ha referido también el éxito de la Ofrenda de Frutos, que este año ha duplicado su impacto al recoger casi 15.000 kilos de alimentos —un 50 % más que en 2023— y reunir a más de 3.500 participantes. Chueca ha valorado que la Ofrenda de Frutos ayuda a compensar la falta de donaciones que en algunos momentos del año sufre el Banco de Alimentos y ha definido la cita como una "fórmula maravillosa".