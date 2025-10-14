Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cruz Roja ha proporcionado atención médica a más de 550 personas durante estas Fiestas del Pilar

Los días de mayor actividad fueron los de las dos ofrendas (12 y 13 de octubre) y el del pregón, la mayoría por traumatismos

Acompañante de Cruz Roja durante las fiestas del Pilar 2025

Acompañante de Cruz Roja durante las fiestas del Pilar 2025 / CRUZ ROJA

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Cruz Roja ha atendido durante las Fiestas del Pilar 2025 a más de 550 personas en distintos puntos de la ciudad, a falta de cerrar el balance definitivo de los servicios preventivos sanitarios desplegados por esta organización. Este balance es aún provisional, ya que se mantienen activos varios dispositivos en espacios públicos y privados del recinto ferial de Valdespartera.

Como es habitual, los días con mayor número de intervenciones han sido el día del Pilar, el 12 de octubre, y la ofrenda de frutos, el día 13, con un total de 169 asistencias, y la jornada del pregón. Los motivos más frecuentes han sido traumatismos, seguidos de alteraciones neurológicas e intoxicaciones y de todas las atenciones realizadas, 33 personas han requerido traslado a centros sanitarios.

Cruz Roja ha destacado la importante labor de cribado sanitario que realiza su equipo de profesionales y voluntariado de Socorros y Emergencias, un despliegue que contribuye de forma decisiva a evitar la saturación de los servicios de urgencias en hospitales.

Noticias relacionadas y más

Por otro lado, Cruz Roja Juventud ha acompañado a dejar sus flores a varios centenares de menores y personas con discapacidad que no han podido hacer el recorrido de la ofrenda de flores. En el transcurso de la mañana en el que ha estado activo este servicio han pasado cada hora una media de 100 niños y niñas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ofrenda de Flores en Zaragoza la Virgen del Pilar 2025, en directo: los primeros grupos ya han entregado sus ramos
  2. Hasta 650 euros por trabajar el día del Pilar: estas son las empresas que más pagan en Aragón
  3. El Día del Pilar que nunca olvidará Saúl Pardo: de ganar el concurso de recortadores de fuego al hospital con una grave cornada
  4. La huelga del tranvía de Zaragoza pincha en sus primeras horas
  5. La joven avenida que 'enlaza' varios barrios de Zaragoza y donde brotan las viviendas
  6. Ya hay ganadores del Concurso del Traje Aragonés de la Ofrenda de flores
  7. Busca la foto de tu grupo en la Ofrenda de Flores de Zaragoza 2025
  8. En el aire la corrida de este domingo en Zaragoza: rechazados cinco toros de la ganadería de Pincha

Las fiestas del Pilar se saldan con más de 1.000 denuncias y 167 detenidos

Las fiestas del Pilar se saldan con más de 1.000 denuncias y 167 detenidos

El Ayuntamiento de Zaragoza revisará la organización de la Ofrenda de Flores para evitar las aglomeraciones y los retrasos

El Ayuntamiento de Zaragoza revisará la organización de la Ofrenda de Flores para evitar las aglomeraciones y los retrasos

La modista del traje que lució Natalia Chueca en la Ofrenda de Flores: "Tiene confianza ciega en mí. Estaba muy guapa"

La modista del traje que lució Natalia Chueca en la Ofrenda de Flores: "Tiene confianza ciega en mí. Estaba muy guapa"

Cruz Roja ha proporcionado atención médica a más de 550 personas durante estas Fiestas del Pilar

Cruz Roja ha proporcionado atención médica a más de 550 personas durante estas Fiestas del Pilar

Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza

Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza

Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: "Volveré a recortar"

Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: "Volveré a recortar"

Esto es lo que debes hacer con tu traje tradicional para conservarlo en perfecto estado

Esto es lo que debes hacer con tu traje tradicional para conservarlo en perfecto estado

La segunda jornada de huelga del tranvía tampoco se deja notar a pesar de las multitudes del final de los Pilares

La segunda jornada de huelga del tranvía tampoco se deja notar a pesar de las multitudes del final de los Pilares
Tracking Pixel Contents