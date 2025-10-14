Esto es lo que debes hacer con tu traje tradicional para conservarlo en perfecto estado

Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza acabaron en la noche de ayer con el lanzamiento de los fuegos artificiales y la traca final. Una vez finalizadas las fiestas, hay una pregunta que merodea la cabeza de muchos oferentes que participaron tanto en la Ofrenda de Flores como en la de frutos. ¿Cómo mantengo en perfecto estado mi traje regional para el año que viene?

Símbolo de tradición familiar, los llevan consigo muchas horas de trabajo, grandes inversiones económicas y sobre todo un gran valor sentimental, en muchos casos heredados de generación en generación. Lavarlos y guardarlos apropiadamente es fundamental para que se mantengan en buen estado y puedan perdurar en el tiempo.

Tintorería Macrosec es uno de los muchos negocios en Zaragoza que vive en este momento sus horas más altas debido a la gran demanda de limpieza de trajes de jotera. Este negocio recomienda sobre todo a sus clientes no usar el secador para secar los trajes y dejarlos que se sequen de forma natural, más tiempo del que a simple vista necesitan para estar secos.

“Podemos usar papeles secantes, hay papeles específicos de diferentes grosores, pero si no podemos usar papel de cocina. Lo que no hay que hacer es emplear papel de periódico porque la tinta que tiene puede manchar las prendas”, completa Natalia Arbués. Desde la tintorería hacen especial hincapié en aquellas prendas hechas con materiales delicados como la seda y la lana, afirmando que si no se produce un buen secado de ambos materiales antes de meterse de nuevo al armario las prendas de seda perderán su brillo y la lana se apelmazará.

Las prendas más delicadas

Las zapatillas de esparto siempre son la parte más perjudicada en días de tormenta y en ocasiones quedan inutilizables de un año para otro. Una dependienta cuenta que para intentar secarlas hay que hacerlo como con el resto de prendas, usando bolas de papel que absorban la humedad. “Es importante no tenderlas, realizar el secado de forma horizontal encima de la cama, por ejemplo, porque los tejidos cuando se mojan se desalinean y pueden fragmentarse más fácilmente si las colgamos”, afirma.

Cada traje es una pieza de coleccionista que cuenta con prendas muy delicadas. Para mantener algunas de ellas como los mantones de manila, hay mucho trabajo detrás. “Primero se peinan los flecos, luego se trenzan, se desmanchan, se limpian en seco y después se planchan deshaciendo moñete a moñete”, cuenta Violeta. En tintorerías como Macrosec esta labor puede costar entre 80 y 90 euros ya que es una tarea completamente manual y que muy pocos negocios realizan ya.

Después del lavado, hay que prestar atención al método de guardado. Una trabajadora no recomienda hacerlo en una caja sino dejar el mantón colgado en una percha redonda en forma de triángulo como si lo estuviéramos llevando en los hombros y si podemos, cubrirlo con una funda de tela.

En perchas

Guardar el resto de prendas es un comedero de cabeza para mucho debido al gran espacio que ocupan. “Lo mejor es colgar las prendas en perchas que no dejan marca y taparlas con telas de algodón, nunca de fibra. No obstante, si no tenemos espacio y hay que guardar las cosas plegadas, recomendamos siempre doblarlas bien y envolverlas en papel de seda”, cuenta una de sus empleadas.