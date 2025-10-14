Las fiestas del Pilar se saldan con más de 1.000 denuncias y 167 detenidos

El plan de seguridad desplegado por la Policía Nacional con motivo de las fiestas del Pilar se ha saldado con más de 1.000 denuncias y un total de 167 detenidos, según han confirmado fuentes del cuerpo en su balance policial tras diez jornadas festivas.

Fuentes de la Policía Nacional han recordado que, con motivo de las Fiestas en Honor a la Virgen del Pilar de 2025 celebradas entre los días 4 y 13 de octubre, la Policía Nacional desplegó al 100% de sus efectivos y contó además con el refuerzo de otras plantillas de España.

Según señalaron, el plan integral de seguridad desplegó agentes desde el subsuelo hasta el aire y como balance general se salda con una disminución más que considerable de los ilícitos penales en relación a años anteriores.

Indican desde la Policía Nacional que la actividad preventiva "ha dado sus frutos" y solamente las denuncias por hurto o pérdida de teléfonos móviles que el año pasado superaba el medio millar se han dividido por cinco y apenas se han dado un centenar de casos durante las fiestas. La presencia policial en las zonas de mayor afluencia de público ha permitido que los robos con violencia hayan disminuido y a lo largo de las fiestas únicamente se han denunciado diez hechos de esa naturaleza.

Desde la Policía Nacional recalcan que los dispositivos de prevención en grandes aglomeraciones, gracias a los cuales se pudieron identificar y detener a tres bandas itinerantes dedicadas a la sustracción de teléfonos.

Se investiga una denuncia presentada por una agresión sexual en la zona de Valdespartera por tocamiento. Gracias al civismo y la responsabilidad colectiva, así como al trabajo reforzado y coordinado de los garantes de la seguridad se ha conseguido que los días festivos hayan transcurrido con normalidad y sin incidentes destacados.