Hasta cuándo se podrá ver el manto floral de la Virgen del Pilar: fecha y previsión del tiempo en Zaragoza

Las Fiestas del Pilar finalizaron este lunes por la noche con la traca de fuegos artificiales desde el Parque Macanaz que se prolongó durante casi veinte minutos. Diez largos días de festejos con una programación que ha tenido absolutamente de todo desde conciertos multitudinarios gratuitos en la plaza del Pilar, diversión en las ferias de Valdespartera o las tradicionales Ofrenda de Flores y Frutos, cada vez más multitudinarias.

Como cada 12 de octubre, Zaragoza se volcó en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. Desde muy temprano, los grupos de oferentes iban circulando por las céntricas calles de la capital aragonesa mientras resonaba de fondo la jota con sus ramos blancos para tejer un manto de flores que ya lucía precioso a mitad de mañana. Miles de personas se dejaron caer este domingo por la plaza del Pilar para vivir de primera mano el día más especial de todo el año.

En imágenes | Zaragoza vive su día grande con la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar / Laura Trives

Sin embargo, mucha gente optó por no acudir ese mismo día hasta la plaza del Pilar para ver la preciosa imagen de la Virgen llena de flores en su manto por la gran afluencia de gente en todas las calles del centro. Además, el tranvía de Zaragoza inició una huelga y los autobuses que comunican los barrios de la capital bajaban y subían llenos de gente por lo que mucha gente se vio obligada a recurrir al ejercicio de caminar para volver a casa.

Hasta este día

Los ciudadanos que todavía no hayan visto la Virgen del Pilar con el precioso manto de flores todavía lo pueden hacer durante toda esta semana si la meteorología lo permite. También son bien recibidos aquellos que ya la vieron en su pleno esplendor el día del Pilar, pero quieran guardar un bonito recuerdo en forma de foto con mucho menos público.

Según fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, las flores del manto de la Virgen del Pilar seguirán colocadas al menos hasta el viernes si la lluvia no se convierte en protagonista de ninguna de las siguientes jornadas o las temperaturas suben de forma considerable.

Jaime Galindo

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas máximas no superarán los 24 grados de máxima en la capital aragonesa durante toda la semana y tampoco lloverá, al contrario que en otras comarcas de Aragón. Mientras, hará fresco por la noche, pero tampoco mucho ya que las mínimas se quedarán entre los 12 y 13 grados.

Qué hacen con las flores

Si el tiempo lo permite, las flores pueden aguantar en perfecto estado en el manto de la Virgen del Pilar de Zaragoza durante varios días. Después, las millones de flores se van marchitando y son retiradas por los operarios municipales para ser transportadas al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos (CTRUZ).

Tal como recuerda la Floristería El Buen Jardinero, las flores no acaban en el vertedero sino que se aprovecha su materia orgánica para hacer compost. "Primero, se añaden las toneladas de flores a otros restos vegetales que ha recogido Parques y Jardines: troncos de árboles caídos, sacos de césped recién cortado, así como ramas y hojas. Las flores se introducen en una cámara de desfibración para que su proceso de descomposición comience", explican en su página web.

El proceso de fermentación tarda de siete a diez días hasta que se voltea la nave de maduración donde estará otras cuatro semanas más. Por último, el compost acabará en el campo en forma de abono de nuevas flores.