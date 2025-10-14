Saúl Pardo desde el hospital tras la cogida en las Fiestas del Pilar: "Volveré a recortar"

Saúl Pardo difícilmente borrará de su memoria todo lo sucedido en la Feria Taurina del Pilar 2025. En apenas unas horas, el joven recortador de Paniza pasó de la euforia a la preocupación: primero tocó la gloria al proclamarse campeón del concurso de recortadores con toro de fuego y, el 12 de octubre, fue pillado por un astado, llegando a sufrir una grave cornada de tres trayectorias.

Tras la grave cogida, Pardo fue intervenido en la propia enfermería de la Plaza de Toros de La Misericordia por la doctora María del Pilar Val-Carreres y fue trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. "Aunque el dolor es más fuerte que ayer, me encuentro algo mejor, pero sigo estando dolorido. Luego vendrá la doctora para continuar con las curas en las zonas afectadas por la cogida", comenta Saúl Pardo a este diario días después de la fuerte cogida.

El joven recortador tuvo que participar en la goyesca del domingo tras salir campeón del XIII Concurso de Recortes con Toros de Fuego de 2025, de la ganadería Sánchez Herrero, que se disputó el sábado por la noche en una plaza de toros con una imagen inmejorable. El nivel del panicense fue altísimo y se alzó como vencedor gracias a unos recortes que encendieron al público. "Es algo que en el momento no piensas. Mi familia me ha apoyado en todo momento. Están un poco fastidiados, pero saldremos hacia adelante", explica el recortador sobre su cogida.

Con respecto a su carrera en el mundo de los recortadores, Saúl Pardo lo tiene muy claro: "Mi meta era ganar los embolados. Después ya dije que no me iba a volver a poner nunca más delante de un toro. Si ganaba el concurso del sábado, como sucedió, tenía que participar al día siguiente en los goyescos".

Tras mamar desde pequeño el mundo de la tauromaquia, en unos comienzos que empezaron de la mano de su padre en Paniza, Pardo tiene claro cuál va a ser su futuro en este arte. "Aunque ponga fin a mi carrera en el mundo de los concursos de toros, me voy a seguir dedicando a las anillas y roscaderos. Así se lo prometí a mi familia este domingo", explica Saúl sobre lo que está por venir.

"Tres trayectorias"

Después del susto, la organización de la Feria taurina del Pilar emitió un comunicado en redes sociales explicando cómo se encontraba Saúl Pardo. El recortador había sufrido una cogida con una cornada de tres trayectorias: "Herida por asta de toro a nivel del tercio proximal del muslo izquierdo, compartimento posterior que afecta a musculatura isquiotibial con tres trayectorias: una de 15 centímetros, otra de 12 y una profunda de 7". Además, el zaragozano también sufrió otra herida sobre la pala iliaca con dos trayectorias y otra incisa supraciliar.