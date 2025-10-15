Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balance de Tráfico durante las fiestas del Pilar: 'Pilladas' más de 80 personas drogadas o borrachas al volante

Además, cinco conductores fueron investigados por conducir sin puntos del carné

Un agente de tráfico realiza un control de alcoholemia durante estas fiestas.

Un agente de tráfico realiza un control de alcoholemia durante estas fiestas. / GUARDIA CIVIL

Zaragoza

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil ha reforzado su presencia durante las fiestas del Pilar de Zaragoza y ha realizado multitud de puntos de verificación de alcohol y drogas.

En el desarrollo de estos dispositivos se ha detectado a 47 conductores que circulaban con presencia de drogas en el organismo y otros 34 que excedían la tasa de alcohol permitida. De estos últimos, según ha informado este miércoles al Guardia Civil, tres superaban la tasa penal en alcoholemia (0,60mg/l), contemplada en el artículo 379.2 del Código Penal, por lo que fueron investigados por un supuesto delito contra la Seguridad Vial y citados para juicio rápido.

Los autores se enfrentan a unas penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad, además como pena accesoria en todos los casos, se impone la de privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores por tiempo superior a 1 y hasta 4 años.

Asimismo, cabe destacar que cinco conductores fueron investigados por un delito contra la Seguridad Vial por conducir habiendo perdido todos los puntos asignados en el permiso de conducir. Además, otros dos conductores fueron investigados por carecer del Permiso de Conducción, casos contemplados en el artículo 384 del Código Penal y que conlleva unas penas de prisión de 3 a 6 meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad, por un tiempo de entre 31 a 90 días.

La principal misión de estos dispositivos de la Guardia Civil es garantizar la seguridad vial, detectando a este tipo de conductores y evitar que su conducción produzca siniestros viales que pongan en riesgo su vida y la del resto de usuarios de la vía

