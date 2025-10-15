El dueño de la Oktoberfest desvela cuántas jarras de cerveza se rompen durante las Fiestas del Pilar: "Cada una cuesta 4 euros"

La Oktoberfest se ha convertido en un emblema de las Fiestas del Pilar durante los últimos años. Miles de personas acuden a diario hasta la gran carpa de la fiesta de la cerveza situada en el recinto Ferial de Valdespartera con el objetivo de disfrutar de un ambiente único con la gastronomía alemana como protagonista. Los que todavía no hayan podido disfrutar de la experiencia este año todavía pueden hacerlo ya que el evento se queda en Zaragoza hasta el próximo domingo con importantes descuentos en jarras de cerveza y comida.

El éxito de la Oktoberfest en la capital aragonesa es indudable. Las entradas salieron a la venta pocos días antes del arranque de las Fiestas del Pilar y se agotaron a los pocos minutos generando una indignación general entre todo el público que quería asistir al evento y se quedó sin la posibilidad de hacerlo en los días grandes: viernes 5, sábado 6, viernes 10 y sábado 11.

Como mucha gente no había logrado comprar entrada, las filas a las puertas se repitieron durante estas tres jornadas muchas horas antes de que la Oktoberfest abriese sus puertas para adquirilas en taquilla. La gente se llevaba bocadillos, sillas y bebidas para esperar mientras hacían turnos para pasar el rato en las ferias mientras otros guardaban el turno. Sin embargo, ante tal demanda, muchos hicieron colas de tres o cuatro horas para absolutamente nada.

FIESTAS DEL PILAR V2025, OKTOBERFEST FIESTA DE LA CERVEZA EN EL RECINTO FERIAL DE VALDESPARTERA / Jaime Galindo

100.000 litros de cerveza

Detrás del éxito de la Oktoberfest de Valdespartera se encuentra su dueño Sergio Espinosa, que no ha tardado en hacerse viral en las últimas horas al ser entrevistado por el popular empresario Aldo Sorrosal. El inversor desvela algunos detalles desconocidos para el gran público como el número de litros de cerveza que se venden o cuánto presupuesto se necesita para organizar semejante fiesta en la capital aragonesa durante las Fiestas del Pilar.

"Se venderan unos 100.000 litros de cerveza ya que cada persona se bebe 1,79 jarras y para montar esta Oktoberfest se necesita más de un millón de euros", explica Espinosa en el pódcast 'Empresarios inconformistas' acerca de una Oktoberfest que tarda en montarse más de un mes y en desmontarse en aproximadamente una semana.

Dato verídico

La Oktoberfest es un evento hecho para beber, bailar, disfrutar y conocer gente ya que las mesas son alargadas por los que muchas veces te toca compartir espacio con personas que no son de tu grupo. Una de las cosas más atractivas de la fiesta de la cerveza alemana son sin duda sus espectaculares jarras. Un recipiente que muchas veces acaba por romperse debido al jolgorio grupal.

"Cada año se rompen unas 5.000 jarras, es un dato verídico. Cada jarra nos cuesta aproximadamente 4 euros", explica Espinosa frente a un Aldo Sorrosal que admite haber roto al menos una durante alguna edición de la Oktoberfest.