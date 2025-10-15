El regalo que se llevó King África de las Fiestas del Pilar: "Me siento muy honrado"

El de King África fue uno de los conciertos más peculiares de las pasadas Fiestas del Pilar en el escenario de la Estación del Norte. Con un público entregado en una actuación que incluso contó con la presencia de Boney M Experience para cantar la mítica "¡Bomba!", el artista ofreció un recital en el que le regaló a los espectadores sus canciones más conocidas.

Pero, además, el artista argentino (Alan Duffy es su nombre real) se llevó un regalo muy especial de su presencia en las Fiestas del Pilar. Y es que el músico recibió una cinta de la medida de la Virgen del Pilar entregada por los responsables de Parranda Producciones (José Luis y Lucy), momento que King África no ha dudado en inmortalizar en una foto (cachirulo al cuello incluido) que no ha dudado en compartir en sus redes sociales.

King África no dudó en interactuar en todo momento con el público congregado en la Estación del Norte. De hecho, en uno de sus temas el artistas argentino invitó a varios de los niños asistentes a subir al escenario para interpretar con él una canción. Todo para convertir la cita, según aseguró, "en una gran fiesta"

Él mismo hizo un resumen de la noche a través de sus redes sociales: "Una espectacular #Experience, ayer #Viernes10 #Octubre en la #EstacióndelNorte, celebrando las #FiestasdelPilar en #Zaragoza #aragón, junto un maravilloso público que lo ha dado todo y más de principio a fin, y con una enorme sorpresa al ver subir al escenario a @boneymxperience para bailar la #bomba con nosotros!!!".