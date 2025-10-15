Las Fiestas del Pilar siguen coleando en Zaragoza: cuándo y dónde serán los últimos fuegos artificiales

Las Fiestas del Pilar terminaron de forma oficial el pasado lunes 13 de octubre sobre las 23.00 horas con la traca final de fuegos articiales que pusieron punto final a diez días de festejos en Zaragoza. La resaca de la semana grande de la capital aragonesa es larga y difícil de superar para todo el mundo después de haber disfrutado de un completísimo programa para todos los públicos con conciertos gratuitos en la plaza del Pilar, diversión en las Ferias y Río Juego o festejos taurinos en la plaza de toros de La Misericordia.

Hay eventos que deciden prolongar su estancia en Zaragoza durante toda esta semana para que todas aquellas personas, que prefirieron huir de la ciudad por el bullicio, puedan vivir la misma experiencia aunque con mucha menos afluencia de gente. Por ejemplo, las ferias estarán abiertas en Valdespartera hasta el domingo con precios más asequibles a los habituales y todavía están por celebrarse el día sin ruido y el día del niño con las atracciones al 50%.

Mismo pasa con la Oktoberfest, que estará abierta hasta el domingo con descuentos en comida y cerveza alemana para todos aquellos que quieran vivir una experiencia única, la gran Carpa del Circo (hasta el domingo 26) y el Circo del Miedo (hasta el viernes 23). Otro plan 'postpilares' que mucha gente suele hacer durante cualquier tarde o mañana de esta semana de octubre es, sin duda, acudir hasta la plaza del Pilar para ver el manto floral de la Virgen sin tanto bullicio como el 12 de octubre cuando toda la ciudad se volcó de mañana a noche con el día grande de Zaragoza.

El manto de la Virgen mantendrá las flores hasta el viernes / LAURA TRIVES

Los terceros fuegos artificiales

Uno de los eventos más espectaculares de todas las Fiestas del Pilar fueron sin duda la traca de fuegos artificiales desde el parque Macanaz. Los zaragozanos acudieron, como cada año, en masa hasta las riberas del Ebro poblando desde muy pronto puentes como el de Hierro, Piedra o Santiago para ver un espectáculo que duró aproximadamente 20 minutos de duración.

Los amantes de los shows pirotécnicos todavía podrán ver uno en Zaragoza como colofón a unos pilares que ya son historia. La programación de las ferias de Zaragoza recoge un espectáculo de fuegos artificiales para el sábado 18 de octubre a las 22.00 horas en el Recinto Ferial de Valdespartera.

Estos serán los terceros fuegos artificiales que se celebren en la capital aragonesa durante los últimos quince días ya que cabe recordar que el parque Pignatelli acogió unos novedosos sin ruido que congregaron a bastante público el sábado 11 de octubre a las 21.00 horas.