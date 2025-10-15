Un piloto de Zaragoza sobrevuela la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar: "Mi familia me pide pasar con ellos, tendré que turnarme"

Hay tantas visiones de la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar como personas que se acercan durante el 12 de octubre hasta los pies de la patrona. Otros, muy pocos, tienen el privilegio de estar por encima de ella. Literalmente. David Medel, zaragozano de 31 años, es uno de los pilotos que dirigían los aviones que pasaron sobre el cielo de Zaragoza en plena Ofrenda. Una imagen ya clásica que se repite en el día grande de la capital aragonesa.

"Había hecho varios desfiles, pero nunca había coincidido con el 12 de octubre y la pasada por el Pilar", cuenta Medel a este diario. "Siempre lo había vivido desde abajo, con mi familia", cuenta el joven zaragozano. Sobre las sensaciones, Medel admite haber estado "muy emocionado" desde antes de saber que iba a estar en el avión: "Piensas que algún año te tocará y yo ya lo había pedido el año pasado". Sí concreta que participó en los ensayos del desfile, pero que no conocía si iba a pasar por Zaragoza, algo para lo que tiene que dar permiso el ayuntamiento. ¿Los últimos días, al enterarse de la participación?: "Mucha ilusión y un poco de ansias por las ganas".

Pese a esos nervios, sí que pudo avisar a tiempo a su familia, presente en la plaza del Pilar cuando Medel pilotaba uno de los Airbus A400M, los gigantescos aeroplanos que escoltan a los cazas F-18 que forman por el centro. "Estaban preavisados", admite el joven de Zaragoza, que sí sabe que sus familiares "hicieron por estar en el centro de la ciudad cuando pasara con el avión". No tenía mucha complicación, porque la familia Medel es "de pasar la Ofrenda por la mañana". Seguro que iban a ver a David en el avión: "O te pilla pasando o te pilla en el aperitivo de después".

En imágenes | Zaragoza vive su día grande con la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar / Laura Trives

Su estreno en el vuelo sobre la Virgen del Pilar le ha dejado buen sabor de boca: "Siempre que pueda la quiero repetir". Precisamente esos familiares que le vieron sobrevolar Zaragoza son los que pueden poner algún impedimento, porque "piden que pase con ellos". Medel no quiere abandonarlo, por lo que sabe que "turnará el pasar como oferente y el pasar desde el cielo".

Experiencia y dificultades

Participar como piloto en un desfile como el del Pilar, o el celebrado en Madrid como celebración de la Fiesta Nacional, no es una tarea reservada para todos. Medel acumula ocho años en la unidad Ala 31 y señala que "el tiempo y la experiencia" son fundamentales para ser parte de este tipo de eventos. "Cuando llegas a la unidad no tienes capacidad para hacer estos vuelos, conforme aprendes y haces cosas más complicadas, puedes coger capacidades", concreta Medel, que sí destaca que "se permite ofrecerse voluntario, pero volar es para los más experimentados".

De hecho, según el zaragozano, el 12 de octubre combina dos vuelos "complejos" para el Ejército del Aire. "Tienes que hacer muchas coordinaciones", detalla Medel, destacando que se hacen desde Zaragoza las órdenes para la capital. De hecho, en esta ocasión, ni él ni sus compañeros de grupo pudieron volar sobre Madrid en el desfile de las Fuerzas Armadas. "No pudimos pasar por el techo de nubes, nos pararon una parte de la pasada de aviones por seguridad", concreta el zaragozano, que sí destaca que otros compañeros participaron en el gran desfile.

Medel sigue pensando en si podrá repetir o no, aunque tiene seguro que pedirá hacerlo siempre que esté disponible. "Como cambiamos de destino, nunca sabes cuándo puedes repetir", explica el zaragozano, que admite que "hace mucha ilusión poder hacer esa pequeña Ofrenda". Incluso para sus compañeros de vuelo, que no han nacido en Zaragoza: "La mayoría se siente de la ciudad y le gusta participar en esta muestra".