Los Pilares baten otro récord en Zaragoza: el transporte público supera los 5 millones de usos pese a la huelga del tranvía

Las fiestas del Pilar siguen batiendo récords según se siguen analizando los datos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. El transporte público ha superado por primera vez los 5 millones de usos durante las pasadas fiestas del Pilar de Zaragoza, con un total de 5.011.384, según los datos provisionales que ha dado a conocer el consistorio este domingo. Esta cifra supone casi 500.000 usos más que el año anterior, cuando se alcanzaron 4.541.015 validaciones, y 750.000 más que en 2023, cuando se llegó a las 4.264.392.

En concreto, la red de autobuses urbanos ha tenido 3.654.512 viajeros, según datos provisiones, frente a los 3.286.460 de 2024 y 3.031.350 del año anterior, mientras que el tranvía, en huelga, ha alcanzado 1.356.872 validaciones, también por encima de las 1.233.827 del año pasado.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han indicado además que se ha incrementado también este año la cantidad de residuos recogidos por las brigadas especiales de limpieza, que han llegado a 251.380 kilos, un 48% más que el pasado año. Este año se han recogido 12.700 kilos de flores de la estructura de la Ofrenda. El total de los residuos, al margen de las brigadas especiales, asciende a 7.007.100 kilos, lo que significa un 10% más que el año pasado.

La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha agradecido el esfuerzo realizado por todos los servicios municipales y, especialmente, los de Limpieza, Parques y Transporte Público, sin los que las fiestas del Pilar "no serían posible".