La moda y la electrónica siguen siendo los sectores que marcan la diferencia en las compras del ‘viernes negro’, pero este año los españoles se muestran mucho más proclives a gastarse su dinero en viajes. Tras casi dos años de pandemia, y pese al nuevo repunte de contagios que se está viendo en buena parte de Europa, las ganas de retomar las visitas a nuevas ciudades o países han provocado que cada vez más consumidores opten por aprovechar los descuentos que aerolíneas, operadoras ferroviarias u hoteles puedan ofrecer este Black Friday 2021.

Según una encuesta realizada por iAhorro entre el 2 y el 12 de noviembre, un 66,9% de los españoles pretenden aprovechar este último viernes de noviembre para hacer grandes compras, frente al 60,3% que lo hizo en 2020. Esta subida de 6,6 puntos es la más alta registrada en los últimos años. Ante la pregunta sobre qué productos van a adquirir, un 66,3% de los encuestados se siguen decantando en gran medida por la moda (66,3% respecto al 62,1% del pasado ejercicio) y la electrónica (que sube 1,3 puntos, pasando de un 44,1% al 45,5% actual). No obstante, su gasto en viajes previsto representa un 9,1% este año, cuando en 2020 solo era un 2%.

Ahorro y previsión

Entre las motivaciones habituales de compra este Black Friday, repunta la elección de la opción de ‘ahorro en compras de Navidad’, que llega al 36,3%, 3,2 puntos más que en 2020. Eso podría deberse en parte al progresivo encarecimiento de la electricidad, los combustibles y las materias primas, que han llevado la tasa de variación anual del IPC en el mes de octubre hasta el 5,4%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No obstante, Antonio Gallardo, experto financiero de iAhorro, considera que los consumidores “aún no perciben tanto la subida del IPC” y que lo que influye más en sus decisiones es “el miedo al desabastecimiento” que podría venir derivado de la huelga de transportistas convocada a finales de diciembre, justo antes de Navidad, ya que “hay un bombardeo constante de los medios que hace que los consumidores estén alerta de que quizás en un mes no encuentran el juguete que quieren”.

Más gasto, pero menos en ‘online’

Con esto en mente, el gasto por consumidor ascenderá este ‘viernes negro’ hasta los 131,43 euros de media, es decir, un 2,5% más que en 2020. Incluso un 31,2% de los encuestados por el comparador hipotecario afirman que invertirán 150 euros o más en sus compras.

Asimismo, la vuelta casi completamente a la normalidad ha cambiado la forma de comprar. Pese a que los encuestados que prefieren realizar sus pedidos a través de internet para evitar desplazarse siguen siendo mayoría (un 41,1% respecto al 45,4% de 2020), este año se consolida la combinación de las compras online y presenciales.

Los consumidores valoran la comodidad de poder hacer las gestiones desde su casa, pero también necesitan poder probarse y ver el producto antes de comprarlo. Por ello, el 39,2% de los encuestados por iAhorro afirman que realizarán tanto compras por internet como en tienda física, porcentaje que sube 4,9 puntos respecto a 2020. Finalmente, quienes compran solo en establecimientos cada vez son menos y este año ha vuelto a reducirse, aunque levemente, el número de españoles que eligen esta opción: un 19,7% en comparación con el 20,3% del año pasado.