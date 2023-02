“El Banco Central Europeo (BCE) ha subido este mes los tipos de interés oficiales un 0,5% y si en marzo vuelve a subirlos otro 0,5%, llegarán 3,5%, por lo que es muy probable que veamos unos niveles de euríbor en torno al 4% antes de verano”. Esta es la reflexión realizada por el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, tras ver que el euríbor, índice de referencia de las hipotecas variables más utilizado en Europa, se sitúa, a falta de un día para cerrar febrero, en el 3,524%. Esto supone un auge de casi 0,2 puntos respecto al dato de enero (3,337%) y el dato más alto desde noviembre de 2008, hace más de 14 años, cuando este indicador alcanzó el 4,3%.

¿Cómo afecta esta nueva subida del euríbor a los hipotecados? Una de las consecuencias más directas de la subida del euríbor es la subida de las cuotas de las hipotecas variables ya contratadas. Por ejemplo, quien contrató en febrero del año pasado, cuando el euríbor aún estaba en negativo (-0,335%) una hipoteca a tipo variable de 150.000 euros a 30 años, con euríbor+0,99% de diferencial verá que con la revisión de este mes su cuota aumenta considerablemente: de 459,06 euros a 750,31 euros cada mes. Esto supone un encarecimiento de 291,25 euros mensuales o, lo que es lo mismo, un encarecimiento de hasta 3.495,03 euros en un año.

Como consecuencia de la subida de las cuota de las hipotecas variables, la desesperación de los hipotecados es latente. Por ello, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció ya a finales de 2022 que durante todo este año 2023 los bancos no podrían cobrar comisiones a quienes quieran amortizar totalmente la hipoteca o subrogarla. Por tanto, las subrogaciones y las cancelaciones son casi gratuitas, ya que los usuarios solo pagarán los trámites asociados a la operación como puede ser la tasación.

¿Qué hipotecas ofrecen ahora los bancos?

Como es de suponer, la subida del euríbor ha ido empujando al alza los tipos de interés de todas las hipotecas, no solo de las variables. No obstante, Simone Colombelli afirma que “hay varias fórmulas en el mercado que hacen que haya ofertas atractivas”. Tanto es así que ahora mismo en España hay muchas hipotecas a tipo fijo que se posicionan por debajo del euríbor. “Para que os hagáis una idea, en iAhorro se siguen firmando bastantes hipotecas fijas con un TIN por debajo del 3%. Esto es algo que sobre el papel no tiene mucho sentido, pero sí tiene sentido con una visión largoplacista”, explica el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario.

Eso sí, matiza Colombelli, para que se den estas características las operaciones tienen que ser sólidas y el cliente debe tener un buen perfil, “para perfiles más bajos, las hipotecas fijas se han disparado y ya estamos en el 4% con muchas entidades”.

“A pesar del crecimiento repentino que hemos visto en los últimos meses, en general, el mercado hipotecario se mueve lentamente y en dos años seguramente no volvamos a un 1% ni tampoco a un 2% de euríbor; lo más probable es que siga por encima del 2%”. Por eso, asegura Colombelli, “el producto más atractivo ahora mismo es el producto mixto”. Las entidades financieras siguen manteniendo las hipotecas mixtas con un TIN bastante más bajo que el que puede tener una hipoteca fija al 100%. Concretamente, declara el portavoz de iAhorro, “aunque han subido un poco, muchas entidades aún se posicionan por debajo del 2% para un primer tramo fijo a 5 años”.

En cuanto a las hipotecas variables, como el euríbor sigue subiendo y la mayoría de los hipotecados prefieren no arriesgarse a que el panorama siga como hasta ahora, “los bancos están ofreciendo diferenciales muy bajos que hacen que quien las contrate pague casi solamente los intereses asociados al euríbor”.

Se disparará el endeudamiento

La previsión del director de Hipotecas de iAhorro es que el euríbor llegue al 4% esta primavera”, por lo que “podrían dispararse los niveles de endeudamiento, tanto de las personas ya hipotecadas, que pueden aumentar también los niveles de morosidad, como en los futuros hipotecados, que podrán permitirse casas cada vez más baratas e, incluso, puede que los bancos no les concedan la hipoteca si van más justos”.

Esto quiere decir, explica Simone Colombelli, “que en una hipoteca de pequeño importe no se van a notar grandes diferencias, pero para una hipoteca de 200.000 euros o más, la media en ciudades como Madrid o Barcelona, se encarecería muchísimo la financiación y, por lo tanto, el coste de la operación”.