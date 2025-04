Un creador de contenido reabre el debate sobre los salarios en España: "Siento que estoy regalando mi tiempo"

En los últimos años, España ha experimentado una recuperación económica que ha impulsado el crecimiento del empleo y una mejora en los salarios. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio mensual alcanzó los 2.442 euros en el cuarto trimestre de 2024, marcando un nuevo máximo histórico desde el año 2000.

Sin embargo, esta cifra sigue estando por debajo de la media de la Unión Europea, donde el salario medio anual ajustado a tiempo completo es de 37.863 euros, frente a los 32.587 euros de España.

La brecha salarial persiste, especialmente entre los jóvenes y los profesionales cualificados. Esta disparidad ha generado un fenómeno conocido como la "fuga de cerebros", donde miles de jóvenes españoles buscan oportunidades laborales en el extranjero. En 2023, se estima que alrededor de 400.000 jóvenes emigraron en busca de mejores oportunidades profesionales.

Dentro de este contexto, Guille Cardaso, creador de contenido sobre viajes y trabajo ha generado una fuerte reacción en redes sociales tras compartir un vídeo en el que reflexiona sobre su regreso a España después de haber trabajado en Irlanda. Su experiencia pone sobre la mesa un tema cada vez más recurrente entre la juventud: la diferencia entre las condiciones laborales dentro y fuera del país.

"Trabajar fuera de España me ha destrozado la mente por completo", afirma al comenzar su relato. Tras haber transcurrido más de medio año desde que volvió, asegura que cada vez que inicia un nuevo empleo en el país, siente que está "esclavizado o prostituyéndose", debido a unos salarios que, según él, no se corresponden con el coste de vida ni con la preparación académica de muchos trabajadores.

Los obstáculos del emprendimiento: “Se machaca al que quiere crear”

En su vídeo, también denuncia las dificultades que enfrentan los emprendedores en España. Relata el caso de un conocido que, tras no poder hacer frente a su cuota de autónomo, recibió una notificación de embargo. "Me parece una vergüenza y es lamentable cómo se machaca al emprendedor en este país", lamenta.

Este tipo de situaciones, según explica, desalientan a muchos jóvenes que desean crear sus propios proyectos, y contribuyen a la sensación de que, en lugar de apoyar la iniciativa privada, se penaliza.

Una elección cada vez más común: irse fuera para ahorrar y volver con garantías

Con el crecimiento de las plataformas digitales y la globalización del empleo, muchos jóvenes encuentran más fácil que nunca trabajar en el extranjero. Pero la verdadera pregunta sigue siendo: ¿vale la pena quedarse en España cobrando menos?

El protagonista del vídeo asegura que conoce a muchos españoles cualificados que han salido del país y que no tienen intención de volver, al menos durante los próximos cinco o seis años. “Mínimo hasta que no tengan ahorrado para un piso, un local o una situación estable, no vuelven ni para atrás. Y es completamente lógico”, afirma.

Ranking de los países europeos con los salarios más altos

Estos datos reflejan una disparidad significativa en los ingresos medios anuales entre los países europeos, lo que puede influir en las decisiones de los profesionales cualificados sobre dónde establecerse laboralmente.

Un país bonito para vivir, pero difícil para ahorrar

“Es un país muy bonito, pero los salarios son tan bajos que no compensa”, resume. Su reflexión se ha hecho viral por la facilidad que los jóvenes han tenido para sentirse identificados, especialmente aquellos que luchan por desarrollarse laboralmente sin tener que renunciar a una vida digna.

Con un entorno natural envidiable, una gastronomía reconocida mundialmente y un estilo de vida valorado por millones de turistas, España sigue siendo un lugar deseado para vivir. En cambio, para muchos de sus propios ciudadanos, residir aquí se ha convertido en un lujo difícil de costear.