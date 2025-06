Un experto en finanzas dice en qué invertiría su dinero ahora mismo: "Es un valor interesante"

El Banco Central Europeo ha vuelto a bajar los tipos de interés y además está Donald Trump en Estados Unidos jugando con la economía mundial con las amenazas e imposiciones de aranceles (por no hablar de la guerra con Elon Musk), que han hecho que los mercados estén locos.

En este contexto de volatilidad y de incertidumbre mucha gente se pregunta qué hacer con su dinero para la inversión si tienes una cantidad considerable de dinero parado (y que se come la inflación) o si de repente te cae una cantidad considerable.

Daniel Lacalle, experto económico de España, ha dado su opinión. El economista acaba de publicar su nuevo libro 'El nuevo orden económico mundial' y ha analizado la coyuntura actual.

Lo primero que hay que evaluar es cuál es tu objetivo. No es lo mismo ser joven e ir invirtiendo para la jubilación o llevar con el tiempo un mejor nivel de vida que estar cerca de la jubilación y solamente querer que el poder adquisitivo no descienda por la inflación ya que "no hay una fórmula única para todo el mundo".

Lo que sí que deja claro es que, ahora mismo, es que la idea de que la deuda soberana, renta fija de bajo riesgo y rentabilidad decente, "ha desaparecido ante la evidencia de su creciente nivel de insolvencia y de problemas fiscales".

Así que, visto el panorama, Daniel Lacalle recomienda dos tipos de activos dependiendo del tipo de inversor que seas. Para aquellos con más tolerancia al riesgo el bitcoin, pero "el oro siempre es un valor refugio interesante".