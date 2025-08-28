Compra una vivienda a precio de ganga: así puedes acceder a los inmuebles embargados que la Seguridad Social subasta todos los meses

Comprar un piso o una casa a precio de ganga es posible en España, pese a los desorbitados importes que alcanza hoy la vivienda en el mercado. ¿Cómo? Participando en las subastas de inmuebles embargados que la Tesorería de la Seguridad Social hace todos los meses. Para ello, no necesitas ni ser inversor ni tener un despacho de abogados, solo saber cómo funciona. La asesora inmboliaria Laura Belles lo explica a través de un vídeo en sus redes sociales (@laurabelles_eib).

"Cada mes, la Seguridad Social saca a subasta pisos, locales o viviendas embargadas para recuperar deudas fiscales. Estas subastas se anuncian en su página oficial o en el BOE, y tú puedes participar igual que cualquier ciudadano", empieza diciendo. Son inmuebles que no aparecen en los portales de venta de internet, como Idealista. Hay que buscarlos a través de la Agencia Tributaria y mediante este enlace puedes acceder a ellos y filtrar por comunidad autónoma. También se subastan vehículos y muebles.

"Para entrar en la subasta solo necesitas dos cosas: una copia de tu DNI o pasaporte y presentar tu oferta. Puedes hacerlo de forma verbal el mismo día o por escrito en un sobre hasta un día antes", explica Laura Belles. Cada subasta parte de un precio mínimo. Pero ojo, añade la agente inmboliaria, "debes dejar una fianza. Si pujas por escrito, es el 25% del precio de salida; si es en persona, el 30%. Si no ganas, te devuelven todo".

¿Y si nadie gana la subasta, qué pasa? Se repite con un precio más bajo. Ese valor puede bajar a la mitad. Lo mejor, añade Belles, es que es 100% legal, 100% pública y muy poca gente sabe cómo hacerlo".

Invertir en pisos del banco

En otro vídeo, Laura Belles habla de la inversión en pisos del banco. "¿Sabías que hay bancos que ahora mismo quieren deshacerse de pisos y no lo están anunciando por ningún lado? Son apartamentos que alguien dejó de pagar en su momento y que ahora al banco le molestan más que otra cosa. Y lo mejor es que puedes comprarlos por menos de lo que cuesta un coche de segunda mano", dice la experta.

"Te lo digo con números: he visto pisos en Valencia publicados por 37.000 euros, cuando en la misma calle otros están por 58.000. ¿Por qué? Porque el banco quiere vender rápido, sin complicaciones", cuenta. Pero no es fácil encontrarlos. "Estos pisos no aparecen en los primeros resultados de Idealista ni de Fotocasa. Están más escondidos, mucho más, y por eso casi nadie los ve. Si aprendes a buscar donde nadie mira, puedes encontrar auténticas joyas ocultas. Y cuando compras bien, puedes alquilarlo por 750 euros al mes y pagar una cuota de 200. Eso son 550 euros limpios cada mes", remata.