El auge de la España vaciada en el mercado hipotecario: ¿por qué se compra más vivienda en Teruel?

Cuando se habla de crecimiento en la compra de vivienda siempre se piensa que esto ocurre en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero ese panorama parece estar cambiando. Según los últimos datos del Índice iAhorro (segundo trimestre de 2026) la provincia española en la que más ha crecido la firma de hipotecas es Teruel, concretamente un 43,14%. Le siguen de cerca Girona (+34,11%), Ciudad Real (33,40%), Ceuta (+32,10%), Ávila (+31,27%) y Zamora (30,40%).

¿A qué puede deberse el alza de número de hipotecas en estas zonas? El encarecimiento de la vivienda en las grandes urbes puede ser la clave. De hecho, durante este segundo trimestre de 2026 los precios medios más elevados se encontraron en Baleares (396.750 euros) y la Comunidad de Madrid (394.008 euros), seguidas por el País Vasco (341.018 euros) y Cataluña (317.022 euros).

"El mercado inmobiliario continúa mostrando una elevada resistencia pese al nuevo contexto monetario. La principal explicación sigue siendo la falta de oferta, especialmente en las grandes ciudades y en las zonas con mayor atractivo turístico", explica Laura Martínez, directora de comunicación de iAhorro.

En la otra cara de la moneda Burgos se sitúa como la provincia donde más ha caído la firma de nuevas hipotecas (-38,10%). Junto a ella, Huesca, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife cierran los registros con descensos significativos.

¿A qué responde esta disparidad? Martínez subraya que "las variaciones provinciales están muy condicionadas por la oferta de vivienda disponible y el reducido volumen de operaciones, donde unas pocas decenas de operaciones adicionales pueden provocar ajustes porcentuales muy marcados".

La hipoteca mixta le come el terreno a la de tipo fijo

La hipoteca fija ha sido la opción favorita de los consumidores a lo largo del segundo trimestre de 2026, aunque cae seis puntos respecto al mes de marzo. Por otra parte, continúa por delante de la hipoteca mixta y lo hace en diez puntos en junio respecto al mes de marzo. El 54,32% de los usuarios prefirieron contratar su hipoteca con un interés fijo respecto al 45,27% que optaron por una modalidad mixta.

Esta tendencia refleja una clara apuesta por las ventajas de la hipoteca mixta en sus planes de ahorro. "La hipoteca mixta ha dejado de ser una alternativa para convertirse en una de las opciones más competitivas del mercado. Las entidades están lanzando ofertas con tipos fijos muy atractivos durante los primeros diez años, lo que permite a los compradores asegurar la etapa más costosa del préstamo sin renunciar a beneficiarse de un escenario de tipos más bajos en el futuro. Esa combinación explica que cada vez más usuarios se decanten por esta modalidad", concluye Laura Martínez.

De hecho, el tipo inicial medio firmado en hipoteca mixta por los usuarios de iAhorro en el mes de junio de 2026 es del 2,10%, mientras que aquellas personas que eligieron una hipoteca fija en ese mismo mes consiguieron un interés del 2,20%.

Comparar antes de firmar una hipoteca es clave

Los intereses mencionados anteriormente solo son posibles si se compara entre las diferentes opciones del mercado. Es por ello que los datos medios que proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), que también tiene en cuenta a los clientes que no comparan ofertas, son más altos que los que tiene el comparador iAhorro.

Esto significa que aquellas personas que utilizan un comparador como iAhorro para firmar su hipoteca acaban ahorrándose intereses. Se puede ver de forma clara con un ejemplo: en una hipoteca fija de 150.000 euros a 30 años, el tipo medio publicado por el INE para abril de 2026 fue del 2,86%, mientras que los clientes de iAhorro firmaron, de media, al 2,08%. Esta diferencia de 0,78 puntos porcentuales permite reducir la cuota mensual desde 621,14 euros hasta 560,45 euros, lo que supone un ahorro de 60,69 euros al mes. Si esta cifra se extrapola a toda la vida del préstamo hipotecario una persona acabará ahorrando 21.847,48 euros de intereses.

Fuente: El Periódico