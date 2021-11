#AtrapadosenMarruecos. Este es el hastag que utilizan en Twitter un sinfín de españoles que no saben cómo van a volver a España tras la decisión de Marruecos de cerrar sus fronteras para frenar la expansión de la nueva variante del covid, Ómicron. Nuria Mallada, exjugadora profesional de fútbol, es una de ellas. “Cientos de españoles nos encontramos encerrados en Marruecos y sin poder salir, sin noticias de las autoridades españolas, con los vuelos cancelados y sin que nos den ninguna solución”, escribía por la mañana en su cuenta de Twitter

Llegó a Marrakech el pasado domingo junto a dos amigas. Iban a ser cuatro, pero una de ellas canceló el viaje en el último momento tras recibir una oferta de trabajo. “Le fastidió mucho, aunque ahora no opina lo mismo”, bromea.

“Cuando leímos que iban a cerrar la frontera no nos preocupamos mucho porque en teoría solo afectaba a los vuelos de llegada, hasta que nos cancelaron el nuestro”, explica desde un bar en el que ha podido conectarse a su red wifi y llamar por WhatsApp. En teoría tendría que volver a España este miércoles, pero la compañía lowcost con la que viajaba ha cancelado el viaje y no le ha ofrecido alternativa alguna. “Solo que me devuelven el dinero o me cambian el billete por otro”.

En el consulado no les aportan soluciones. “Nos han dicho que estemos atentos a la cuenta de Twitter y Facebook de la embajada, se han hecho una fotocopia de nuestro pasaporte y hemos rellenado un formulario. Nada más”, dice con cierta indignación. Lo de llamar a la Embajada en España tampoco ha servido de mucho. “No cogen el teléfono”, critica. Lo mismo que con la aseguradora, que tampoco les ayuda ni les resuelve sus dudas, que son bastantes.

Marta y sus amigas comparten su experiencia en un grupo de WhatsApp con más de 250 personas que están en su misma situación. “Con tanta gente es una locura”, ríe. Algunos, los que viajan en compañías más caras, sí que han recibido notificaciones sobre la organización de viajes específicos para poder volver a la Península.

“Nosotras estamos bien. Intentamos mantener la calma y no hacer nervios porque tampoco sirve de mucho. No pasa nada por estar más días aquí, el problema es que tampoco podemos hacer mucho ni viajar a algún otro lugar porque tenemos que estar pendientes de móvil, buscando redes wifi todo el rato”, comenta.

En Marrakech, donde la mascarilla brilla por su ausencia, no hay restricciones, “las que uno mismo se impone”. Para volver a España, en teoría, solo necesitarían presentar el pasaporte covid aunque ahora, con la aparición de la nueva variante del covid, desconocen si tendrán que hacerse previamente una prueba PCR. “Para venir no nos pidieron nada, y ahora no sabemos ni cómo vamos a volver ni qué nos van a exigir”.