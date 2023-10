Representantes de todos los partidos políticos en el Ayuntamiento de Zaragoza se han concentrado esta mañana a las puertas del consistorio donde han guardado un minuto de silencio en repulsa contra las agresiones sexuales. Al igual que el viernes se pararon las fiestas durante cinco minutos, este sábado, parte de la corporación municipal ha mostrado su rechazo contra la violencia sexual "y más en el marco de las fiestas del Pilar", ha dicho la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Durante el minuto de silencio y rodeando a Chueca (PP) han estado el popular Ángel Lorén, Julio Calvo (Vox), Lola Ranera (PSOE) y Elena Tomás (ZEC), y en segunda fila, una docena de concejales, de los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE.

La primera edil ha reconocido que la única información que se tiene de la agresión sexual es que sucedió el 12 de octubre en el recinto ferial y tras ella hubo una denuncia por tocamiento.

Según ha sabido este diario, se trata de un joven ecuatoriano de 33 años el que tocó supuestamente los pechos a una chica cuando fue a pedirle que le diera un cigarro. La joven se encontraba haciendo botellón con sus amigas en el recinto de Valdespartera y cuando el hombre se acercó y tras conseguir el cigarro aprovechó para tocarle el pecho. Un policía de paisano que se encontraba por la zona fue testigo y detuvo al varón.

Preguntada Chueca por qué no se había activado el protocolo en el caso de otra supuesta agresión ocurrida en el tranvía, donde un hombre le tocó el culo a una muchacha, ha respondido que hasta el momento "no hay confirmación por parte de Delegación de Gobierno" y ha recordado que todo hecho relacionado con violencia de género y de índole sexual es competencia de Policía Nacional y de Delegación, que es "quien nos confirma cuando hay una denuncia, una investigación y un caso y es entonces cuando se activa el protocolo". Por eso, ha insistido en que "no hay noticia ni confirmación de otro caso pero si lo hubiera se procedería a volver a activar el protocolo".

En este caso, la Policía sigue buscando al hombre por ese tocamiento ocurrido el pasado miércoles en el tranvía. Un joven le agarró de las caderas, le toco el culo y simuló que estaba manteniendo relaciones sexuales con ella ante el asombro de la joven, que le insistió en varias ocasiones que parara, y del resto de personas que en ese momento viajaban en el vagón..