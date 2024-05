Joan Ribó y Oskar Matute, entre los nombres que participarán en la escuela municipalista de ZeC

La Escuela Municipalista de Zaragoza en Común organiza un ciclo de debate sobre la organización de la izquierda, con experiencias de organizaciones, plataformas y partidos políticos de Valencia, Cataluña, País Vasco, Mallorca y Zaragoza. El ciclo se desarrollará los jueves 16, 23 y 30 de mayo a las 18.30h en el Centro de Historias.

“Transformar la izquierda” es el título de estas jornadas en las que se quiere compartir y debatir con plataformas y espacios del Estado español cómo se articulan, cómo trabajan las disidencias y las divergencias, cómo contemplan la diferencia de peso significativo de las organizaciones, cómo acogen las personas independientes y cómo se alcanzan acuerdos.

En las sesiones, participará Oskar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu y miembro de Alternatiba, y Gerardo Pisarello, diputado de Sumar-En Comú Podem. También estarán presentes el ex alcalde de Valencia, Joan Ribó y Antonina Ferrà, actual gerente de MES per Mallorca; y Antonio Antón, autor del libro la Izquierda Transformadora y Luisa Broto, ex vicealcaldesa de Zaragoza y fundadora de AKAFEM, para dialogar sobre el camino de la izquierda transformadora y su vinculación con la actualidad del feminismo.

Para la Escuela Municipalista de Zaragoza en Común este ciclo llega en “el mejor momento” por el actual panorama político, donde los acuerdos y espacios de la izquierda transformadora van a ser imprescindibles para frenar el avance de la ultraderecha.

Primera sesión (16 de mayo) – La Izquierda Transformadora

Participarán Antonio Antón, autor del libro la Izquierda Transformadora y Luisa Broto, fundadora de AKAFEM, para dialogar sobre la dirección de la Izquierda Transformadora y su vinculación con la actualidad del feminismo.

Segunda sesión (23 de mayo) – Bildu y En Comú Podem.

Participarán Oskar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu y miembro de Alternatiba, y Gerardo Pisarello, diputado de Sumar-En Comú Podem.

Tercera sesión (30 de mayo) – Compromís y el MES de Mallorca

Participarán Joan Ribó, alcalde de Valencia por Compromís entre 2015 y 2023, y Antonina Ferrà, actual gerente de MES per Mallorca