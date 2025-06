Tomasa Hernández: "Los estudiantes ya están usando la IA y es algo que no podemos ignorar"

¿Se ha producido el proceso de escolarización «más caótico» de los últimos años?

La verdad es que no, ha sido un proceso de escolarización como todos los años, con la polémica de todos los años. Pero creemos que se ha dimensionado adecuadamente y nunca habíamos tenido una número de centros tan bajo en los que ha sido necesario baremar, finalmente fueron 25. El porcentaje de admitidos en primera opción ha sido del 97,38% y se ha superado el 99% si se tiene en cuenta el primer centro alternativo.

¿Han notado un gran cambio tras dar la misma importancia al domicilio laboral que al familiar en las solicitudes?

Estamos analizando los datos, pero creemos que ha primado el domicilio familiar. Además vemos que las familias en ocasiones optan por unos centros frente a otros más por los servicios que ofrecen que por el proyecto educativo. Valoran mucho que cuenten con un comedor in situ, por ejemplo.

¿Cómo se lidia con la falta de profesorado?

La falta de profesorado la notamos en determinadas materias de Secundaria y Bachiller. Faltan profesores de ciencias, de informática, de tecnología o de inglés. Y también de lengua y literatura, que son áreas en las parecería que no debieran faltar. Por el momento hemos abierto el campo para que den clases profesionales que en principio no son de esa materia estrictamente, como puedan ser periodistas o traductores. Para eso es necesario el máster de educación en ese área. Y en algunos casos podemos recurrir a personas que lo están cursando, intentando flexibilizar un poco los requisitos que están en nuestra mano. Y ya hemos pedido al Ministerio de Educación, pues esta situación afecta a toda España, que como política general, porque esta situación no solo se da en Aragón, se da en toda España, que los maestros puedan dar clase en primero y segundo de la ESO. No sería ninguna locura porque ya tienen formación educativa y solventaría un poco esa escasez que tenemos de profesorado.

¿Empezará el curso con plazas de profesorado vacantes?

Esperamos que no pase eso. Vamos a confiar en que no nos falten y que estas medidas que estamos implementando nos ayuden a solventar el problema. Y luego también estamos haciendo difusión de las necesidades que tenemos para que los profesionales que puedan estar interesados en la docencia sepan que pueden dar el paso.

¿Qué afecciones va a tener la prórroga de presupuestos en el departamento?

Serán sobre todo en las obras. Tenemos que pedir la habilitación de los créditos para avanzar en los proyectos que tenemos planificados para poder garantizar el cumplimiento de los plazos Eso es lo que más nos preocupa. Y hay que ser creativos para atender al resto de necesidades en situaciones de prórroga. Hay que intentar optimizar los recursos como haría una excelente ama de casa. Estamos luchando para que todos los proyectos sigan su cronograma.

¿Van a revisar esta legislatura las ratio que permiten tener abiertos colegios con dos alumnos?

La apuesta por el medio rural es decidida. En la educación aragonesa es tan importante como el medio urbano. Pesa muchísimo en extensión y es necesario vertebrar los recursos para que no pierda más población. Tenemos que apostar por la escuela rural. Vamos a ver después de la escolarización cómo se queda el mapa, pero seguimos apostando por la misma política.

¿La IA es un ventaja o un reto en las clases?

El departamento apuesta por un equilibrio entre lo analógico y lo digital, que es difícil. La inteligencia artificial es algo que los alumnos están utilizando y no podemos cerrar los ojos e ignorar ese hecho. Es necesario abordarlo con mucha inteligencia y mucha coordinación, de manera que nuestros estudiantes lo entiendan como una herramienta, como un instrumento a su servicio, nunca al revés.Tenemos que enseñarles para que les aporte valores y contenido ético. No cabe que seamos analfabetos digitales ni que le demos la espalda a la modernidad. A los alumnos tenemos que darles todas las herramientas posibles.

Muchas voces en la comunidad educativa piden volver a los libros por ser más efectivos para fijar conocimientos...

El uso de las pantallas digitales o la tecnología en las aulas es verdaderamente polémico. Yo creo que debe hacerse un uso moderado. Nosotros apostamos por la compatibilidad entre la tecnología y los manuales. Y creo que lo estamos haciendo bien, en el informe PISA en comprensión lectora la comunidad ocupa el quinto lugar.

A pesar de las denuncias los alumnos siguen merendando peras sudafricanas...

Educación, en sus comedores escolares, ya puso en los contratos del año pasado que una de las prioridades para la adjudicación era precisamente servir productos de proximidad. Y en Agricultura se ha intentado hacer lo mismo, pues se quiere beneficiar en la medida de los posible a nuestros agricultores. Pero es necesario trasladar la queja a la UE, pues ahora no permiten esta limitación de los contratos.

¿La FP ya se adaptará el próximo curso a las nuevas inversiones industriales?

Aragón tiene que apostar por la formación tecnológica y ya se está notando, pues apuesta por la implantación de ciclos que lleven aparejado un conocimiento en los centros de datos. La cifra de matriculados este año en la FPha sido de más de 27.600 y este año esperamos superarlos.

¿Cuál es su relación actual con el Ministerio de Educación?

Las relaciones son correctas, hemos sido una de las pocas comunidades autónomas a las que ha recibido Pilar Alegría. Aunque eso sí, no atendió ninguna de nuestras peticiones, como pueda ser la financiación para la educación de 0 a 3 años. Ni tampoco ha atendido la necesidad de reforzar los centros de alto rendimiento deportivos en la comunidad.

¿Cómo es la coordinación con la dirección general de Cultura, está satisfecha de su funcionamiento?

El director general está haciendo un gran trabajo. Le preocupa mucho la industria cultural y está dando visibilidad a todas las manifestaciones artísticas. Además se está llevando la cultura al territorio sin olvidar la importancia de la figura de Goya.