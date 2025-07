Bancalero rechaza el proyecto del Estatuto Marco del ministerio, que "no tiene aval técnico ni estudio de financiación"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, se ha mostrado crítico con el proyecto del nuevo Estatuto Marco, que ha señalado que "no tiene aval técnico ni estudio de financiación". Su rechazo a esta ley básica que establece las condiciones laborales tanto del personal sanitario como no sanitario que trabaja en el Sistema Nacional de Salud llega, entre otros motivos, porque considera que el Ministerio de Sanidad está actuando sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, que son las que "realmente" gestionan la sanidad.

Así lo ha indicado Bancalero tras asistir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una reunión en la que se abordaba el proyecto de Estatuto Marco pero en la que no se ha tratado este tema a petición de las comunidades autónomas. Los responsables de Sanidad de todas las CCAA han solicitado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que aporte documentos sobre cómo se financiaría ese futuro Estatuto Marco y más reuniones de trabajo por parte de los técnicos de las autonomías. Volverán a reunirse el 9 y 10 de septiembre.

"No podemos ser cómplices de una ley en la que se crean determinadas expectativas a los profesionales, como se creó como la Ley ELA, la cual no iba acompañada de financiación, y nosotros, desde Aragón, no vamos a permitir que ocurra lo mismo, ni ser partícipes de ese engaño a nuestro profesionales", ha sostenido Bancalero, que ha recordado que aunque el Estatuto Marco establece las normas generales para la relación laboral del personal estatutario de los servicios de salud de España son las comunidades las encargadas de desarrollar las condiciones de trabajo y gestionar los recursos.

Así, Bancalero considera imprescindible la "participación e implicación real" de las comunidades en la elaboración de este proyecto. "Una vez más, no está ocurriendo así; el Ministerio de Sanidad vuelve a actuar sin tener en cuenta a quienes gestionamos realmente la Sanidad", ha lamentado.

Propuestas factibles

En la reunión, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón ha solicitado finalizar la sesión y retomarla en septiembre con los técnicos. "Apoyo la necesidad de una firme mejora de las condiciones laborales de todos los profesionales que trabajan en los sistemas de salud, sanitarios o no sanitarios, pero es preciso hacerlo con propuestas técnicamente factible, jurídicamente solventes y con una financiación viable", ha manifestado.

El consejero ha señalado, al igual que otros homólogos de las comunidades del PP, que en la reunión técnica celebrada en Toledo hace unos meses solo se pudo revisar en profundidad alrededor del 50% del borrador. Desde entonces se han introducido modificaciones relevantes que, según ha admitido públicamente la ministra de Sanidad, no han sido puestas en conocimiento ni de los técnicos de las comunidades autónomas ni de los propios consejeros.

En este contexto, y con tan poco margen para el análisis, la mayoría de los consejeros han coincidido en que ha resultado inoperativo convocar a los máximos responsables autonómicos sin haber completado previamente el trabajo técnico que permita llegar a acuerdos reales y no a un simple acto formal o mediático.