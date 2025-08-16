Poca oferta y precios desorbitados: alquilar un piso en el anillo de Zaragoza ya cuesta casi lo mismo que en la capital

El acceso a la vivienda sigue siendo una misión casi imposible para el común de los mortales. Un problema que se ha democratizado hasta tal punto que ya no distingue entre grandes ciudades y localidades más modestas. En Aragón, los casos se cuentan por cientos a lo largo y ancho de su extensión, cada uno, eso sí, con sus particularidades y condicionantes propios. Para muestra, un botón. En el área metropolitana de Zaragoza, los precios de los pocos pisos de alquiler en el mercado se han disparado y ya rozan los de la capital aragonesa.

Tomando como base un radio de unos 30 kilómetros, apenas hay en torno a una decena de municipios que tienen viviendas anunciadas en los principales portales inmobiliarios, como Idealista o Fotocasa. Y, si dentro de esa lista, la gran mayoría son excepcionales. Es decir, tienen un único piso disponible. Esta fotografía deja varias lecturas, partiendo de la más evidente: apenas hay oferta. Una coyuntura que, ante la elevadísima demanda, forman el cóctel perfecto para que los costes suban como la espuma.

Así las cosas, según Idealista, portal de referencia en la comunidad y en el país, en Zaragoza el metro cuadrado de alquiler cerró el mes de julio en 10,9 euros. Una cifra que se ha incrementado un 0,6% respecto a junio, un 2,1% en el último trimestre y un significativo 9,2% en el último año. Datos preocupantes que, en los últimos tiempos, se han contagiado en los municipios más cercanos a la ciudad.

De hecho, de las diez localidades mencionadas, tan solo tres (Utebo, Cuarte y Villanueva de Gállego) tienen más de una vivienda en alquiler en los portales, pese a que tienen algunas ventajas respecto a los domicilios del mercado zaragozano, como la inclusión de garaje en el precio. En el primer caso, son cinco pisos que hacen una media de 10,88 euros el metro cuadrado, prácticamente idéntica a la de Zaragoza. En Cuarte hay otros tantos que dan un promedio de 10,24 euros por metro cuadrado, y en Villanueva de Gállego los seis inmuebles anunciados dan como resultado 8,25 euros el metro cuadrado.

En este último pueblo, hay que matizar que su coste es inferior al del resto por dos anuncios concretos de viviendas a mejor precio, pero que vienen sin amueblar. Por ejemplo, hay una de 120 metros cuadrados disponible, pero vacía, por 670 euros, aunque también hay ejemplos de hogares de 85 metros cuadrados que se van hasta los 900 euros mensuales. Entre los 16 pisos en oferta en Utebo, Cuarte y Villanueva de Gállego la media arroja 9,75 euros por metro cuadrado.

Sin estadísticas oficiales

Más allá de los casos concretos, en estos momentos hay otras siete localidades del área metropolitana de Zaragoza con un piso en alquiler: María de Huerva, Cuarte, Cadrete, El Burgo de Ebro, La Puebla de Alfindén, Pinseque, La Muela y Fuentes de Ebro. Entre todas, el metro cuadrado cuesta de media 9,47 euros, aunque nuevamente hay un caso concreto, el de La Puebla de Alfindén, que hace bajar la estadística al estar su vivienda por debajo de los valores más repetidos. Sin ella, el metro cuadrado ya se va hasta los 9,84 euros.

En cambio, la escasísima oferta provoca otro tipo de situaciones, como el hecho de que los portales inmobiliaros ni siquiera dispongan de estadísticas oficiales sobre el valor real del metro cuadrado en el área metropolitana de Zaragoza. Algo que sí pasa en la capital, donde al haber más oferta (aunque igualmente escasa, en propoción), se pueden sacar conclusiones más certeras.

Localidades a cero

Tanto es así que, mediado agosto, hay varias localidades del entorno zaragozano que, directamente, no ofrecen ninguna posibilidad a los interesados. En ese sentido, Alfajarín, Pastriz, San Mateo de Gállego, Villamayor o Zuera no tienen ningún anuncio de pisos colgados, pese a que en algunos casos sí hay una también escasa oferta de chalés en alquiler que no computan igual en estos análisis.

Lo que sí se desprende de esta situación es que, igual que hay casos como Zuera en los que ahora no hay ninguna vivienda disponible en los portales, en las próximas semanas podría cambiar y haber alguna excepción que confirme la regla, como sucede en las localidades que apenas tienen un anuncio.

En esta casi inexistente oferta online también influyen otros factores, como la diversificación de canales a la hora de poner en contacto a arrendatarios y potenciales inquilinos, que se salen de los métodos más tradicionales (la inmobiliaria al uso, presencial o digital) y apuestan por una relación más directa, sin intermediarios, con las redes sociales cobrando cada vez más protagonismo.

Y la situación se replica en el caso de las inmobiliarias presentes físicamente en estos municipios, donde la oferta de alquiler es casi igual de residual y, la poca que existe, tiene precios prohibitivos en muchas ocasiones, en la línea de lo que muestran los portales online. Hay casos concretos que, además, demuestran la poca disponibilidad. Por ejemplo, Argón tiene en Utebo dos edificios con 24 viviendas para alquilar, pero ninguna está libre. Mientras, otras agencias tan solo tienen en cartera locales comerciales.