Uncastillo se lleva el Premio Pueblo Turístico del Año

Uncasillo se ha alzado con el Premio Pueblo Turístico del Año 2025, galardón concedido por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Recorrer sus calles medievales, declaradas Conjunto Histórico-Artístico en 1966, nos llevará a descubrir su castillo del siglo XI desde cuya torre del homenaje obtendremos espectaculares vistas de uno de los pueblos mejor conservados y cuidados de Aragón. Paseando por su casco urbano medieval, los visitantes tienen la sensación de convertirse en caballeros y templarios, a través de un emocionante viaje al pasado que no dejará indiferente a nadie.

Las seis iglesias románicas que rodean la localidad dejan boquiabierto al visitante, no solo por su belleza monumental, sino por el arte y vestigios que guardan en su interior. La de Santa María la Mayor es una de las más destacadas ya que sorprende por su escultórica portada, y la de San Martín de Tours acoge el Centro de Arte Religioso del Pirineo con una magnífica colección de arte sacro.

Residencias palaciegas, como la renacentista casa consistorial; el palacio de Martín el Humano y la Lonja, completan la larga lista de monumentos de los que puede presumir esta villa-museo. Un enclave que traspasa las pantallas con el Festival de Cine Mudo en verano con proyecciones en vivo, y la Fiesta de los 50 Caballeros, una recreación medieval con espectáculos y cenas temáticas lo convierten en una localidad de gran atractivo turístico al tratarse de eventos únicos.

Graus: tradición, sabor y cultura popular

Graus. / Turismo Aragón

La tradición, la gastronomía y su casco urbano medieval hacen de Graus un punto de interés turístico del Pirineo aragonés, dejando a sus visitantes con un buen sabor de boca. La gastronomía es la que ha convertido a Graus en un referente agroturístico en nuestra comunidad.

La longaniza de Graus es su producto estrella, con un gran reconocimiento a nivel regional y nacional, que hace el deleite de los visitantes. Tal es la magnitud de este producto cárnico que se creó la Fiesta de la Longaniza, celebrada el último fin de semana de julio. Una cita gastronómica que no se puede pasar por alto.

La tradición es otro de los atractivos en sus fiestas en honor al Santo Cristo y San Vicente Ferrer. Acudir durante estas celebraciones a este pueblo supone introducirse en la cultura local y conocer de primera mano tradiciones como la Mojiganga, los Dances o Las Albadas.

Albarracín, el color rojizo que enamora

Albarracín. / Servicio Especial

Albarracín combina a la perfección historia, naturaleza e identidad propia convirtiéndose en uno de los principales polos turísticos turolenses. Esto le ha llevado a convertirse en uno de los pueblos más bonitos de España.

Su seña de identidad, sin lugar a dudas, es su casco antiguo, declarado Monumento Nacional, y que ha sabido conservar su sistema defensivo medieval, calles empedradas y las principales edificaciones, como la Catedral del Salvador o la Iglesia de Santa María. Sumergirse en sus calles es realizar un viaje al pasado de un pueblo con una gran historia.

Además, la identidad de Albarracín también está asociada a su particular color de las edificaciones. Este singular yeso rojo, el cual proviene de canteras de la localidad y se elabora de manera tradicional, hace que la localidad sea diferente a cualquier otro pueblo medieval y sea una experiencia única.

Sallent de Gállego: deporte, música y naturaleza

Sallent de Gállego. / Servicio Especial

En pleno corazón del Pirineo aragonés y a los pies del embalse de Lanuza está Sallent de Gállego. En los meses de invierno, la estación de esquí de Formigal-Panticosa ofrece la posibilidad de practicar deportes de nieve, atrayendo a miles de personas amantes de estos deportes. En el embalse de Lanuza, los deportes acuáticos se pueden practicar durante todo el verano.

Sin lugar a dudas, uno de los principales atractivos turísticos y culturales de esta localidad es el Festival Internacional de la Culturas Pirineos Sur. Un escenario flotante sobre las aguas del embalse de Lanuza, rodeado de las imponentes montañas del Valle de Tena, crean el lugar perfecto para disfrutar de un ambiente festivalero único en España. Tampoco hay que olvidarse de su atractivo patrimonial, Sallent conserva la esencia de un pueblo pirenaico con sus calles empedradas y casas de piedra y pizarra.