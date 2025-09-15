Épila se engalana en honor a San Pedro Arbués y San Frontonio

Épila se prepara para vivir desde mañana martes sus fiestas mayores en honor a San Pedro Arbués y San Frontonio. Seis intensas jornadas, hasta el domingo 21, que llenarán de alegría calles, plazas y recintos con un programa variado en el que tradición, música y convivencia volverán a ser protagonistas.

El arranque llegará con el pregón y los actos de bienvenida a los más pequeños del pueblo, junto a la concentración de peñas y las primeras citas musicales en la Sala Multiusos. El miércoles, día de San Pedro Arbués, será el turno de la misa y procesión en su honor, además de la comida popular, la quinta ruta del vino y música durante toda la jornada.

El jueves tendrá lugar la misa en honor a San Frontonio, la fiesta de la espuma y el Gran Prix. Pero, si duda, uno de los actos más esperados es el estreno del September Fest. El viernes habrá diferentes festejos taurinos, la concentración de carretones, y el Concurso Nacional de Emboladores con la presencia de la cuadrilla Nuestra Señora de Rodanas, y música nocturna para acabar el día por todo lo alto.

Anayet, Daniela, Laia, Leyre, Nora y Lara, son las Reinas Infantiles de las fiestas de Épila 2025. / Ayuntamiento de Épila

El sábado, además de los festejos taurinos y otros actos como la comida popular, reunirá algunas de las citas más esperadas: el tradicional desfile de carrozas y el concierto de DePol, uno de los artistas pop del momento.

Ya el domingo, el broche de oro lo pondrán los festejos taurinos y la actuación del Grupo Altraste, junto al tradicional fin de fiestas, completando así un programa que volverá a convertir a Épila en punto de encuentro para vecinos y visitantes durante unos días que se vivirán con la máxima ilusión.

El pregón de Vicente Sanz dará inicio a las celebraciones Vicente Sanz Gaya tendrá mañana el honor de ser el pregonero de las fiestas de Épila. Un nombramiento que realizó el ayuntamiento a propuesta de la concejala de Festejos y el alcalde y que fue acogido con unánime emoción por los vecinos en las redes sociales. «No hay nadie en Épila que tenga tan merecido el ser pregonero de fiestas», «Te admiro como lo hace todo nuestro pueblo» o «Merecidísimo reconocimiento», son algunos de los comentarios que los epilenses hicieron en redes sociales tras hacerse público su nombramiento. Y es que «Vicente es un referente querido por todas las generaciones. Ha acompañado con su voz, su presencia y su compromiso los momentos más importantes de Épila», señalan desde el consistorio . El pregonero se ha ganado el cariño del pueblo con su labor como presentador de infinidad de actos públicos, su colaboración con las instituciones y su empeño de llevar el nombre de Épila por bandera. Gracias a su incansable dedicación, Vicente Sanz Gaya se ha convertido en todo un emblema de la localidad. Así lo destacó el ayuntamiento al hacer público su nombramiento: «Conoce nuestras calles, nuestras gentes y nuestras historias como pocos. Es memoria viva de nuestro pueblo: alguien que ha dado mucho sin pedir nada a cambio y cuya figura despierta respeto, admiración y cariño en todos». De hecho, Vicente Sanz presentó su primer acto en Épila en los años 70, coincidiendo conn el homenaje a la madre mayor del pueblo que organizó el Club de la Juventud. Después, ha colaborado y ha sido la voz de Épila en los micrófonos de Radio Zaragoza, Radio Nacional, Aragón Radio y las emisoras locales, pero siempre explicando o narrando las historias de otras personas.

El artista catalán se subirá al escenario de la Sala Multiusos el sábado 20 para ofrecer una noche inolvidable. / Servicio Especial

DePol será la figura estelar del cartel musical

La música volverá a ser una de las grandes protagonistas de las fiestas de Épila y llenará la Sala Multiusos de ritmo, baile y diversión del 16 al 21 de septiembre. El cartel de este año combina clásicos de siempre, orquestas, discomóviles y uno de los artistas emergentes más aclamados del panorama nacional: DePol. El cantante catalán se subirá al escenario el sábado 20 a las 00.30 horas. Su concierto es, sin duda, el plato fuerte de la programación musical y uno de los momentos más esperados por los vecinos del municipio. Con temas tan conocidos como Quién diría, Ibiza o Tóxica, el joven de 23 años promete una noche inolvidable en la que Épila vibrará al ritmo del pop más pegadizo.

Pero antes de esta cita imprescindible, el público podrá disfrutar de una agenda musical variada y pensada para todos los gustos. Mañana a las 23.00 horas arrancará la programación con un gran espectáculo tributo a dos leyendas de la música: Camilo Sesto y Raphael. Sin duda, será una gran oportunidad para revivir todos sus grandes éxitos. El miércoles 17 será el turno de la Orquesta Fórmula Show, que animará la jornada en tres sesiones distintas, a las 16.00, a las 20.30 y a las 22.30 horas.

El jueves 18 será una fecha marcada en el calendario festivo, ya que Épila acogerá por primera vez el September Fest, una fiesta de la cerveza con la esencia del Oktoberfest. Desde las 19.30 horas, la música, la animación y la cena popular convertirán la Sala Multiusos en un gran espacio de fiesta y alegría. A partir de las 23.00 horas, la velada continuará con el grupo Pura Verbena y, seguidamente, discomóvil a cargo de los Dj’s David Mateo y Beuxy, que harán bailar a todos hasta el amanecer.

La noche del viernes al sábado, a partir de la 1.00 horas, será el turno de la Banda Neón, que desplegará toda su energía en el escenario. Después, tomarán el relevo los Dj’s Dr. Bellido, Eirk Romero y David Diloy. El sábado, después de la gran cita con DePol, vecinos y visitantes podrán seguir disfrutando de la música del momento con el Dj internacional Óscar Herrera y el Dj Eddy Charlez.

Y, para acabar, el domingo 21 a las 20.30 horas, la actuación del Grupo Altraste, seguida del tradicional fin de fiestas, pondrán el broche de oro a seis días de celebración donde la música volverá a estar en el centro de Épila.

Los festejos taurinos cuentan con multitud de aficionados que cada año llenan la plaza de toros de Épila. / Comisión de Fiestas de Épila

La feria taurina volverá a llenar de pasión el coso epilense

Los aficionados a los festejos taurinos tienen una cita ineludible durante las fiestas de Épila, que este año se desarrollarán del jueves 18 al domingo 21 de septiembre en la plaza de toros de la localidad. La Comisión Taurina de Épila, en colaboración con el consistorio, ha preparado un programa completo que combina tradición, emoción y espectáculo con algunas de las mejores ganaderías de la zona.

La feria arrancará el jueves 18 a las 17.30 horas con el Gran Prix de Peñas, en el que participarán reses de la ganadería El Barquero de Quinto de Ebro.

El viernes 19 a las 9.30 horas será el turno de las becerras de la ganadería Hnos. Joven de Calatorao. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, llegará uno de los momentos más esperados: el Desafío de Ganaderías con Obstáculos, con reses de las ganaderías Las Ventas de Pedrola, J. Soria de Longares, Hnos. Vela de Mallén, El Ruiseñor de Fréscano y Jiménez de Quinto de Ebro. Esta primera jornada se cerrará a las 23.00 horas con el Concurso Nacional de Emboladores, con reses de Los Maños de Figueruelas y la participación de las cuadrillas de emboladores Nuestra Señora de Rodanas de Épila, Amposta deTarragona, El Serrano de Graus de Castellón y El Amics de Valencia.

El sábado 20 a las 9.30 horas se celebrará una nueva sesión de becerras, esta vez de la ganadería Oro Vela de Tabuenca. Por la tarde, a las 17.30 horas, será el turno del Concurso de Roscaderos, con reses de Rafael Alarcón de Pastriz y Fran Murillo de Tauste, un espectáculo que pondrá a prueba la agilidad y el valor de los participantes.

Por último, la feria se despedirá el domingo 21 con una mañana dedicada a la suelta de becerras de la ganadería Huera Gasca de Paracuellos de Rivera, a las 9.30 horas, y por la tarde, a las 17.30 horas, con el Concurso de Anillas, que contará con reses de Hnos. Oliva Escudero de Quinto de Ebro, cerrando así cuatro días de intensa actividad taurina que buscan ell disfrute de vecinos y visitantes.

Todos los actos taurinos se desarrollarán en la plaza de toros y han sido organizados por el Ayuntamiento de Épila, con la colaboración de la Comisión de Fiestas y de la Comisión Taurina de Épila.