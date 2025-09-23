La Almunia de Doña Godina celebra Santa Pantaria por todo lo alto

La cuenta atrás ha finalizado y comienzan las fiestas en honor a Santa Pantaria en La Almunia de Doña Godina, que se prolongarán desde mañana hasta el 29 de septiembre. Tras un fin de semana intenso de prefiestas, el chupinazo dará el pistoletazo de salida mañana a casi una semana de alegría, convivencia y emoción. El alcalde de la localidad, Noé Latorre destaca la «variedad y diversidad» de un programa que «se ha intentado adaptar a todos los gustos y rangos de edad». «Queremos ofrecer opciones para todos», recalca, siendo posible así que «vecinos y visitantes puedan disfrutar de todo lo programado sin que ningún evento se solape», explica. Recalca el primer edil que «conseguir una comunidad más unida y fortalecida a través de nuestras raíces culturales y espirituales», es el objetivo principal de la celebración de estos festejos.

Programa muy variado

Para Latorre, estos días son «muy especiales y esperados por todos». Y no es para menos, la programación no dejará indiferente a nadie, combinando tradición, modernidad y diversión. Por ejemplo, en el ámbito musical, hasta seis orquestas animarán las verbenas al llegar la madrugada. Tampoco faltarán las jotas en sus tradicionales rondas y, para los más jóvenes, varios dj’s locales y reconocidos nacionalmente convertirán La Almunia en una pista de baile hasta el amanecer.

Pasarán por la capital de la comarca de Valdejalón orquestas como Nueva Alaska mañana miércoles, En Esenzia el jueves; Orquesta Miami, el viernes; o Zoom el domingo. Y en las disco móviles pincharán dj’s como Alex Melero, Rulo Navarro o Steve Lagarto.

Si algo caracteriza a estas fiestas es su marcado carácter popular, «son fiestas de calle y de estar todos juntos», resume el alcalde. Las peñas y los vecinos se vuelcan en todos los actos celebrados, pero si hay unas grandes protagonistas, son las reinas. Judith Esco, Noelia Orna, Patricia Agustín, María Castiñeiras y Teresa Pablo serán las encargadas de representar a su pueblo y acompañar a los vecinos durante estos días.

En cuanto a los festejos taurinos, las vaquillas recorrerán las calles de la localidad en los diversos encierros y suelta de reses. Vecinos y visitantes también podrán disfrutar de varios toros de ronda y del Desafío Intercomarcal entre ganaderías las Hermanos Huera Gasca y Javier Soria, donde los asistentes serán testigo de sus capacidades y habilidades con los animales. Asimismo, el concurso de emboladores «atrae a mucha gente», en palabras del alcalde es «todo un evento esperado por muchos».

Tradición y devoción

Los actos religiosos son otro de los pilares fundamentales en la tradición de Santa Pantaria, con una aurora cantada y una procesión y ofrenda de flores y frutos el jueves 25. La tradición popular se hace notar a lo largo y ancho de la programación, por ejemplo, con juegos para los más pequeños en el CEIP Florián Rey el viernes 26, una muestra de artesanía el mismo día en la plaza del jardín o un mercado medieval el sábado 27 en la plaza de la Iglesia.

Los gigantes y cabezudos sorprenderán a grandes y pequeños todos los días desde mañana a las 12.00 horas El desfile de carrozas y animaciones no dejará indiferente a nadie, se espera que despierte gran expectación en la localidad y en las que la rodean.

Asimismo, el deporte es un aspecto vital en el municipio y se deja entrever con actos como el Trofeo Ferias de Fútbol o las carreras pedestres.

En definitiva, seis días de celebración en los que el alcalde anima a participar, no solo a los almunienses, sino también a vecinos de otras localidades, ya que es una cita «única» que «nadie se puede perder». El broche oro de seis días de festejos lo pondrá la retreta y traca final de fiestas en las instalaciones deportivas del municipio. Peñistas, vecinos y visitantes se reunirán una última vez para despedirse de las fiestas de Santa Pantaria y comenzar la cuenta atrás para las siguientes.

Antesala de las fiestas

Una semana no era suficiente para los almunienses que querían despedir el verano por todo lo alto. Como antesala a sus fiestas, los fines de semana del 13 y 20 de septiembre pudieron disfrutar de varios actos preeliminares. Entre los eventos más destacados se encuentra el XV Torneo de Rabino Francés, ya toda una tradición; o el taller Monta tu instrumento de caña, una actividad que contó con una gran acogida por parte de grandes y pequeños. La Tirada federada de Barra Aragonesa o las jornadas de Órgano de la DPZ fueron también citas ineludibles.