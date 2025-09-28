Aragón 2026: el salto logístico que impulsará su economía

En 2026, Aragón vivirá un punto de inflexión en su desarrollo logístico y económico. La ampliación de diez apartaderos ferroviarios en el Corredor Puerto de Barcelona-Madrid permitirá la circulación de trenes de hasta 750 metros de longitud en dicho corredor, alineando la infraestructura española con los estándares europeos. Esta transformación, impulsada por el Puerto de Barcelona y cofinanciada con 30 millones de euros por el propio puerto, representa un salto de escala para el tejido empresarial aragonés, dotando a su comercio exterior de unas cadenas logísticas más eficientes, competitivas y sostenibles.

El Puerto de Barcelona prevé acabar las obras de ampliación de estos diez apartaderos a mediados del año próximo para convertir así al principal corredor ferroviario de España en una infraestructura capaz de cambiar el juego logístico en la comunidad autónoma aragonesa.

En 2024, el 59% del comercio exterior marítimo de Aragón pasó por el Puerto de Barcelona. / Puerto de Barcelona

Motor de crecimiento

El comercio exterior es hoy uno de los pilares de la economía de Aragón. En el primer semestre de este año, las exportaciones aragonesas alcanzaron los 8.950 millones de euros, con un crecimiento sostenido en sectores clave como la automoción, el agroalimentario y la maquinaria. Y el Puerto de Barcelona tiene un papel clave en la apertura de Aragón al exterior al ser la principal puerta marítima de las ventas y compras que esta comunidad realiza en los mercados internacionales.

En 2024, el 59% del comercio exterior marítimo de Aragón pasó por el Puerto de Barcelona. En el caso de las mercancías que viajan en contenedor, la cuota de mercado del puerto barcelonés sube hasta el 67%. En cuanto a valor de las mercancías, el 37% del total de comercio exterior marítimo aragonés se movió por este puerto, una cifra que, en el caso de la carga en contenedor, crece hasta el 46%

El dinámico comercio exterior aragonés se apoya en una red logística intermodal de primer nivel, con terminales como TMZ - la primera terminal ferroportuaria de España -, TIM Monzón o Litera TIM, que conectan Aragón con los principales centros productivos de España y Europa.

El estreno, a mediados del año próximo, de los nuevos apartaderos de 750 metros de longitud en el corredor que enlaza Madrid y Barcelona a través de Aragón supone una importante apuesta por la interoperabilidad por parte tanto del Puerto de Barcelona como de ADIF. La ampliación de los apartaderos tendrá efectos directos en la competitividad de las cadenas logísticas aragonesas al ofrecer mayor capacidad operativa, con trenes más largos que permiten transportar más mercancía por trayecto, reduciendo costes y emisiones; una reducción de tiempos y maniobras, mejorando la eficiencia en la gestión ferroviaria; reforzando la conectividad internacional de Aragón, que se posiciona como nodo estratégico entre el Mediterráneo y Europa central; atrayendo inversiones, al ser la mejora de infraestructuras logísticas un factor clave para la instalación de nuevas empresas e impulsando la sostenibilidad al fomentar el transporte ferroviario frente a la carretera, alineando de esta forma la estrategia aragonesa con los objetivos climáticos europeos.

Las obras de prolongación de vías para permitir la operativa de trenes de 750 metros de longitud se están llevando a cabo en los apartaderos de Chiprana, Nonaspe y Flix (tramo Zaragoza-Tarragona por Caspe); Fuentes de Ebro y Puebla de Híjar (tramo Caspe); Selgua, Marcén Poleñino y Almudévar (tramo Zaragoza-Tarragona por Lleida); Juneda y Raimat (tramo Lleida).

Hace más de dos décadas que Aragón y el Puerto de Barcelona se convirtieron en socios logísticos. Hoy, esta colaboración sigue más fuerte que nunca y se amplía buscando nuevas oportunidades que permitan seguir creando valor añadido y bienestar para las personas.