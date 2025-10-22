El pueblo de Aragón que se va a convertir en la capital de las setas

Ayerbe se prepara por todo lo alto para sus nuevas jornadas micológicas, en este caso tiene lugar su 34º edición los próximos días 25 y 26 de octubre. Será un fin de semana lleno de actividades en la localidad, donde se podrá encontrar desde exposiciones hasta un concurso de fotografía pasando por conferencias micológicas, talleres, salidas y degustaciones populares.

Ayerbe es uno de los pueblos más famosos del Pirineo aragonés y se encuentra a tan solo media hora de Huesca y a una hora de Zaragoza. Entre otras cosas es muy famoso por ser el pueblo de uno de los científicos españoles más famosos: Santiago Ramón y Cajal. La localidad está llena de maravillas medievales, entre ellas, la iglesia de San Pedro, del siglo XVI, su reconocible Torre del Reloj y el Palacio de los Marqueses de Urriés o de Ayerbe, construido entre los siglos XV y XVI.

En busca de setas

El sábado 25 tendrá lugar la salida popular para recoger setas, se trata de una salida por el monte, dividida en cuatro grupos, guiada por cuatro expertos micólogos: Joaquín, Josu, Luis y Gerardo. Según el tiempo y las lluvias de los días anteriores a la salida el lugar para recoger setas puede variar, pero generalmente suelen ser en: Luesia, Peña Oroel de Jaca, Sierra de Loarre, o incluso a la Selva de Oza. La quedada dará comienzo a las 8:00 de la mañana donde se reunirán las personas que se hayan apuntado a esta actividad, desayunaran y harán los grupos.

Los requisitos son estar preparados, ya que, a veces hay que ir monte a través y puede haber zonas de montaña duras. Además, los menores de edad tendrán que ir acompañados de un adulto, aunque se hará una actividad específica para ellos. También hay que tener en cuenta llevar ropa cómoda y de abrigo, calzado adecuado, llevar almuerzo, ya que, se hará una parada para ello. Las personas que hagan la expedición deberán llevar cestas de mimbre, navaja, y muy importante, abundante agua.

El precio es de 30 euros e incluye un seguro de Responsabilidad Civil durante la jornada en el monte, asistencia a la salida con un experto micólogo, pago de las tasas de los cotos, desayuno y comida. Aunque las plazas ya están agostadas.

XXXIV Jornadas micológicas / Ayuntamiento de Ayerbe

"Pequeños micólogos"

El día siguiente, el 26, se realizará la salida al monte con los más pequeños de la casa. Consiste en desplazarse a un bosque más cercano con los expertos Joaquín, Josu y Luis. En esta jornada enseñarán a los niños de una forma especial a iniciarse en el mundo de la micología.

El precio se establece en 5 euros, tanto para niños como para los adultos acompañantes, e incluye, el pago del coto y seguro de RC. Las plazas que hay son 20 y aún no se han agotado. En cuanto al transporte se realizará con vehículos propios de los particulares que acudan a la salida que tendrá lugar a las nueve de la mañana en el Pabellón polideportivo Everets.