Este es el mapa de todos los radares de tramo que hay en Zaragoza.

En toda España hay un total de 92 radares de tramo que controlan la velocidad entre dos puntos kilométricos. Se trata de otra de las maneras que tiene la Dirección General de Tráfico para tratar de reducir a cero las víctimas de accidentes de tráfico.

Se suelen colocar en lugares estratégicos, puntos que son especialmente conflictivos, que invitan a subir un poco la velocidad, que cuentan con cruces que pueden dar lugar a problemas o zonas que tienen una orografía complicada y en las que se necesita reducir la velocidad.

De todos modos, es verdad que en otras provincias de España es muy habitual el uso de radares de tramo, algo que en Aragón no sucede. En toda la comunidad autónoma tenemos, según los últimos datos de la DGT (que datan de mayo de 2022), tan solo tres radares de tramo, mientras que por ejemplo Málaga sola cuenta con 7, Palencia con 8 y Las Palmas con 10.

Es más, el ámbito de aplicación de los radares de tramo se reduce únicamente al entorno de la ciudad de Zaragoza. Ni en toda la provincia de Huesca ni en la de Teruel hay ninguno y lejos de la ciudad de Zaragoza, es decir en el resto de la provincia, tampoco.

Además, es bastante normal que conozcas dónde están situados, porque están en carreteras que son muy transitadas.

Aquí están los tres radares de tramo de Aragón