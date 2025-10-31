Este es el mapa de todos los radares de tramo que hay en Zaragoza
Dos están en la misma carretera y otro en un punto muy concurrido de la capital aragonesa
En toda España hay un total de 92 radares de tramo que controlan la velocidad entre dos puntos kilométricos. Se trata de otra de las maneras que tiene la Dirección General de Tráfico para tratar de reducir a cero las víctimas de accidentes de tráfico.
Se suelen colocar en lugares estratégicos, puntos que son especialmente conflictivos, que invitan a subir un poco la velocidad, que cuentan con cruces que pueden dar lugar a problemas o zonas que tienen una orografía complicada y en las que se necesita reducir la velocidad.
De todos modos, es verdad que en otras provincias de España es muy habitual el uso de radares de tramo, algo que en Aragón no sucede. En toda la comunidad autónoma tenemos, según los últimos datos de la DGT (que datan de mayo de 2022), tan solo tres radares de tramo, mientras que por ejemplo Málaga sola cuenta con 7, Palencia con 8 y Las Palmas con 10.
Es más, el ámbito de aplicación de los radares de tramo se reduce únicamente al entorno de la ciudad de Zaragoza. Ni en toda la provincia de Huesca ni en la de Teruel hay ninguno y lejos de la ciudad de Zaragoza, es decir en el resto de la provincia, tampoco.
Además, es bastante normal que conozcas dónde están situados, porque están en carreteras que son muy transitadas.
Aquí están los tres radares de tramo de Aragón
- N-125, PK 5.7 sentido decreciente (2.071 metros). Está situado en la carretera del aeropuerto y discurre sentido Zaragoza.
- N-125, PK 7.8 sentido creciente (2.071 metros). El mismo tramo de la carretera del aeropuerto, pero en sentido aeropuerto.
- Z-40, PK 29.7 sentido creciente (3.082 metros). Pasado Puerto Venecia en dirección a Plaza y al enlace con la A-2.
- Nuevo radar fijo en Zaragoza en un punto con mucho tráfico: ya está instalado
- Graban la paliza a un joven con discapacidad en Zaragoza: '¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!
- El negocio redondo del Real Zaragoza con Saidu: Dansoman Wise tenía ofertas superiores a los 4 millones por el ghanés
- Adiós a la cafetería más ciclista de Zaragoza: 'Cerramos las puertas del café, pero seguimos pedaleando
- El aragonés que ha pasado de Agustinos a trabajar para el Real Madrid: 'La gente espera lo mejor de ti si llevas este escudo
- Un regalo del cielo. La crónica del Mutilvera-Real Zaragoza (1-3)
- El BOE confirma el calendario laboral de 2026 en Aragón: hasta cinco puentes
- Dos heridos de gravedad en una brutal colisión en la N-122 en Bulbuente (Zaragoza)