Ecodes reconoce al dispositivo Infoar por su labor en la prevención y extinción de incendios forestales

El Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Aragón (Infoar) ha recibido un reconocimiento de la Fundación Ecodes por su labor en la protección del medio forestal y su apoyo a otras comunidades afectadas por incendios este verano. El acto de entrega se ha enmarcado en la cuarta edición de los Premios Acelerando la Transición Justa, celebrado en el Museo del Teatro de Caesaraugusta de Zaragoza.

El diploma ha sido recogido por Ana Oliván, directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón; Paula Hernández, Agente para la Protección de la Naturaleza (APN), en representación del colectivo; y Marcos Pons (personal de Sarga), jefe de la brigada helitransportada de Ejea de los Caballeros, en representación de las brigadas de Infoar.

Durante su intervención, la directora general ha destacado la eficacia del dispositivo Infoar durante la campaña de incendios de este año: “Somos un operativo forestal, trabajamos durante todo el año para prevenir los incendios: Hay mucho trabajo y muchas personas dedicadas al cuidado de nuestros montes. Este año hemos tenido una campaña extraordinaria en comparación con otras zonas de España y ello a pesar de que hemos tenido un número de incendios similar a la media, pero nos ha ayudado que no hayan sido simultáneos, lo que nos ha permitido actuar con todos los medios disponibles”. Asimismo, ha subrayado la necesidad de la colaboración ciudadana en la prevención de incendios, ya que “muchas veces detrás de los incendios forestales hay negligencias o accidentes, y la participación de la sociedad es clave para que nuestro trabajo sea eficaz”.

El reconocimiento ha sido entregado por José Ángel Rupérez, presidente de Ecodes, quien ha destacado el compromiso y la valentía de todos los profesionales del dispositivo Infoar y de los efectivos que trabajan en la prevención y extinción de incendios forestales en España. “Son personas muy valiosas, solidarias e implicadas”, ha señalado.

Además del homenaje al dispositivo aragonés, Ecodes ha reconocido otras iniciativas destacadas en diferentes ámbitos. En la categoría España, el proyecto Apadrina un olivo, de Oliete (Teruel), ha sido galardonado por su contribución a la recuperación de olivares abandonados, la generación de empleo rural y la conservación de la biodiversidad autóctona. En la categoría Europa, el premio ha sido para la coalición Green10, integrada por las principales organizaciones medioambientales del continente, por su papel en la transición ecológica europea. Finalmente, en América Latina, la compañía Patagonia ha sido distinguida por su programa 1% for the Planet, mediante el cual destina un 1% de sus ventas a financiar proyectos ambientales y climáticos.

El encuentro ha reunido a representantes del ámbito institucional, empresarial y social, constituyendo un espacio de diálogo para promover alianzas y sinergias en favor de una transición ecológica justa.