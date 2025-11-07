El nuevo jefe superior de Policía de Aragón apuesta por un servicio "cercano, moderno y de calidad"

El nuevo jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Aragón, José Ángel Sanz Cejudo, ha prometido su cargo este viernes en un acto solemne celebrado en la Delegación del Gobierno, donde ha recogido el bastón de mando de manos de su predecesor, Florentino Marín, arropado por el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y ha apostado por prestar un servicio "cercano, moderno, de calidad, basado en la experiencia y adaptado a los tiempos cambiantes".

Sanz Cejudo ha señalado que "esta profesión es, a veces, demasiado exigente", pero "lo difícil se consigue y lo imposible se intenta", resaltando "la lealtad inquebrantable" que le han profesado jefes y subordinados, y ha agradecido a Florentino Marín su labor al frente de la Jefatura.

"Me han puesto el listón muy alto", ha continuado Sanz Cejudo, quien afronta este destino, tras pasar por San Sebastián, Álava, La Rioja y Melilla, "con la máxima ilusión y como un nuevo reto", basando su servicio en "la dignidad, la entrega y la lealtad".

La Policía es un servicio público "dirigido a todos los ciudadanos y a las instituciones", ha dicho el nuevo jefe superior, emplazando a todos a "regirse con responsabilidad, seriedad y respeto a sí mismo y a los demás, con entrega las 24 horas del día y los 365 días del año, más allá de lo exigible si la situación lo demanda"

Su nombramiento supone "la renovación de un compromiso personal con el servicio público" y ahora dirige sus esfuerzos a los aragoneses, a los que se debe, ha añadido. "Me siento un privilegiado por ello, la Policía no les fallará".

Ha dicho que Aragón es una comunidad autónoma "segura" y que los agentes destinados en Aragón hacen "un excepcional trabajo para que sea así", observando que estos tiempos son "complejos", con el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, que "exigen prevención, anticipación, investigación y respuesta", así como "innovación".

Sanz Cejudo prestará especial atención a la violencia de género, que requiere "una constante especialización, labor de investigación y prevención, la protección de las víctimas", pero también" "de los colectivos más vulnerables y susceptibles de ser víctimas de delitos de odio", sin perder de vista la delincuencia común, que exige "resolver con eficacia y prontitud" los casos" y "que sea percibido por los ciudadanos".

Se ha dirigido a los policías nacionales para decirles que "el esfuerzo merece la pena" y les ha pedido "colaboración", prometiendo cuidar el ambiente de trabajo y dialogar con los representantes sindicales, a quienes ha pedido también "colaboración".

"Un servicio público en estado puro"

El director general de la Policía Nacional ha recordado que Sanz Cejudo "lo que hace es volver a casa" y "siempre es hermoso e importante tener la oportunidad de volver a casa", destacando "el orgullo y satisfacción", su padre, brigada de la Policía Nacional jubilado, y su madre, elogiando "las sagas de policías" que hacen al Cuerpo "más fuerte y eficaz".

"Esta nueva responsabilidad supone renuncias y ausencias, pero es un servicio que nos ayudará a vivir mejor, a estar más seguros: Un servicio público en estado puro". Ha agradecido el esfuerzo realizado al jefe superior saliente, observando que la entrega del bastón de mando es "una transmisión de responsabilidad", enfatizando: "Es un privilegio, una oportunidad y una responsabilidad dirigir a un gran equipo, casi 2.000 policías en Aragón".

Pardo Piqueras ha realzado "la insultante juventud" de Sanz Cejudo --nació en 1972--, "una persona joven, pero con una grandísima preparación", con "las dosis de energía y esperanzas necesarias para ir a más", y le ha advertido: "Vivimos tiempos tremendamente complicados".

El director general ha subrayado que España es "uno de los países más seguros del mundo" y que no habrían venido este año cien millones de turistas si no fuera así, haciendo hincapié en que la seguridad "es un gran patrimonio colectivo", y ha felicitado a los 74.000 policías nacionales.

Un agente de un agente y de un coche de la Policía Nacional / EUROPA PRESS

"A veces solo valoramos la seguridad cuando la perdemos", ha continuado, apuntando que la tasa de criminalidad de España es la mitad de la del Reino Unido, 26 puntos menos que Alemania o Bélgica, y "no son países del tercer mundo".

Los resultados en seguridad se deben al "esfuerzo colectivo", que ha emplazado a proteger porque "la seguridad en España es un gran tesoro de nuestro país", más cuando "corren malos tiempos para la lírica", en alusión a "la polarización, la desinformación, el individualismo que campa a sus anchas, la intención más interesada en aparentar que se es algo que en hacer algo porque las cosas mejoren en la sociedad".

Pardo Piqueras ha hecho "un llamamiento a la concordia, a trabajar juntos, a contar con las instituciones públicas para que sean útiles a los ciudadanos" y "resolver problemas, generar convivencia, proteger derechos y libertades: Haríamos bien en unir nuestras manos las instituciones, colectivos y ciudadanos para caminar en esta dirección".

Además, ha puesto de relieve "el gran esfuerzo" en la modernización de la Policía Nacional y en el aumento del número de efectivos, 11.000 más en los últimos siete años y medio, abogando por la mejora de la formación, de ahí la creación de un centro universitario en la Escuela Nacional de Policía. También ha mencionado la modernización de equipamientos e infraestructuras.

Ha exigido a Sanz Cejudo que conforme "un equipo sólido, cohesionado, leal a los ciudadanos y a la institución policial", que aplique el sentido común y sea "generoso" con los subordinados y que sea un modelo para todos.

Una jefatura "interesante"

El delegado del Gobierno ha indicado que la Jefatura Superior de Aragón es "interesante" y ha hecho hincapié en "la trayectoria profesional impecable, casi fulgurante" del nuevo titular, quien tiene "una hoja de servicios excepcional y una más que sólida formación, que le cualifica para desarrollar aquí su trabajo". Ha agradecido el trabajo realizado por el jefe superior saliente.

Fernando Beltrán ha comentado que las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas están preparando un calendario de actos denominado '50 años en libertad', celebrando: "Afortunadamente hemos sido capaces --como país-- de transformar la sociedad de una manera decisiva", incidiendo en "el papel tan poderoso que ha desempeñado la Policía Nacional y la Guardia Civil", recalcando que la Policía "siempre quiso mantenerse por delante en la modernización".

De esta forma, la Policía Nacional "ha ido constituyéndose como garante de la España en libertad que hoy todos disfrutamos", ha indicado Beltrán, quien, por otra parte, ha mencionado la apertura de la nueva comisaría de Calatayud (Zaragoza) o el avance del proyecto de la nueva sede de la Jefatura Superior, en la capital aragonesa.