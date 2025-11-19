Fundación Térvalis, referente nacional en agricultura social y sostenible

La apuesta de Fundación Térvalis por una agricultura innovadora, inclusiva y sostenible ha sido reconocida con un importante galardón. Su Centro Especial de Empleo Impulso Tecnológico Aromas ha sido distinguido por el MAPA como Mejor Explotación Anfitriona del Programa Cultiva, iniciativa que impulsa desde hace cinco años la formación práctica de jóvenes agricultores en explotaciones modelo de toda España.

José Miguel Muñoz, director de Operaciones de Fundación Térvalis, recogió el reconocimiento de manos del ministro Luis Planas, en un acto que sirvió para poner en valor la contribución del programa al relevo generacional y a la modernización del campo español.

Desde su creación, la Fundación Térvalis participa activamente en el programa junto a Asaja, acogiendo cada año a jóvenes agricultores de toda España en sus campos de lavanda y carrascas truferas, donde la innovación agronómica y la responsabilidad social conviven de manera ejemplar.

Fundación Térvalis fue una de las galardonadas por su aportación al ‘Programa Cultiva’ de ámbito nacional. / Servicio Especial

Estancias formativas

En estos cinco años, una docena de jóvenes ha completado estancias formativas en Teruel. Los participantes se integran en un modelo de producción que combina cultivo ecológico, diversificación productiva y compromiso social, aprendiendo técnicas de manejo sostenible del suelo, eficiencia hídrica, fertilización orgánica, aprovechamiento integral y propuesta de valor con la comercialización de la línea de cosméticos AMA Lavanda.

El reconocimiento del ministerio premia la calidad técnica de la formación y la valoración sobresaliente de los participantes, que destacan el acompañamiento personalizado, la transferencia de conocimiento y la inspiración de trabajar junto a personas con discapacidad.

«Este premio valida nuestro modelo de agricultura social y sostenible», subrayó José Miguel Muñoz. «Llevamos cinco años mostrando a los jóvenes agricultores que el futuro del campo pasa por integrar innovación, sostenibilidad y compromiso social. Es un orgullo que el esfuerzo de todo nuestro equipo, junto al apoyo de los compañeros de Fertinagro Biotech, haya sido reconocido por quienes participan directamente en esta experiencia».

Agricultura con propósito

El CEE Impulso Tecnológico Aromas, ubicado en Teruel, ejemplifica cómo el Grupo Térvalis aplica su filosofía de innovación con propósito en todos sus ámbitos de actividad. Combinan la producción ecológica de lavanda con carrasca micorrizada con trufa negra, generando valor añadido en la transformación de sus productos y promoviendo empleo inclusivo en el medio rural.

Para los jóvenes del Programa Cultiva, la experiencia demuestra que rentabilidad económica e inclusión social son complementarias. «La agricultura es también una herramienta de integración y de futuro para las personas y los territorios», destacan desde la fundación. El proyecto se enmarca en la estrategia de la entidad para fomentar una economía circular y de impacto social, reforzando la sostenibilidad ambiental y económica de la actividad agraria en zonas despobladas.

José Miguel Muñoz con Julia Martín, coordinadora del programa Cultiva en Fundación Térvalis. / Servicio Especial

Cultiva, se ha consolidado como una herramienta clave de apoyo a los jóvenes agricultores en sus primeros años de actividad. A través de estancias cortas en explotaciones de referencia, los participantes adquieren conocimientos prácticos sobre nuevas técnicas de cultivo, digitalización, gestión y modelos cooperativos. Ha beneficiado ya a más de 900 jóvenes.

El ministro Planas elogió el papel de las entidades anfitrionas como la Fundación Térvalis, «este programa demuestra que el sector agrario español puede ser innovador, moderno y sostenible. Las explotaciones que abren sus puertas son el corazón de esta iniciativa; gracias a ellas, el campo se renueva y se fortalece».

La distinción del ministerio consolida a la fundación como referente nacional en agricultura sostenible e inclusión laboral en el medio rural. El premio a la Mejor Explotación Anfitriona refuerza ese compromiso con una visión integral de la sostenibilidad, reflejada en una agricultura que cuida la tierra y a las personas supone un impulso para avanzar en la integración de la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la responsabilidad social en la agricultura. «Para nosotros, cada joven que pasa por nuestras instalaciones es una semilla de futuro», señala Julia Martín, coordinadora del programa en la fundación. «Queremos que vean que el campo puede ser un espacio de innovación, de inclusión y de oportunidades».