El roscón de nata arrasa en Zaragoza: "Ahora compro dos, los dejo en casa y vengo a por más"

Hay costumbres que nunca se pierden. Esta noche llegan los Reyes Magos y para recibirlos están ya listos los roscones, que este lunes 5 de enero son la petición estrella en las pastelerías. En Zaragoza, algunos de los obradores más clásicos como Beyma trabajan a destajo y sus clientes más fieles, y otros nuevos, hacen fila para hacerse con el dulce tradicional del 6 de enero. "Compro aquí desde que abrieron, hace ya muchos años. Me gusta lo que tienen, la calidad es muy buena y vengo aquí precisamente por eso", ha compartido Prese desde la fila.

La mujer iba a comprar un roscón para el día de Reyes. Y ninguna duda sobre cuál coger: el de nata. "Yo el tradicional, sí, que no soy de cambiar", ha compartido sonriente mientras salían del obrador distintos clientes cargados con este dulce que, como ha señalado Prese, "no falla".

También Susana es una fiel clienta de Beyma. Acompañada de su carro de la compra, estaba ya entre las primeras de la fila, a apenas tres o cuatro clientes de que llegara su turno. "Vengo a por varios roscones porque son para familiares que tengo. Ahora aprovecho y compro un par, los llevo y luego iré a por otro porque no puedo con todo a la vez", ha explicado.

Eso sí, todos tradicionales. "Yo cojo el de nata con el bollito y con las frutas escarchadas, aunque mis hijos se las quiten", ha señalado entre risas. Pero es una tradición que mantienen cada año y lo hace además con gusto porque los de Beyma están "buenísimos", ha expresado. "Hace muchísimos años que vengo porque soy del barrio, pero además la recomiendo mucho porque es un obrador propio y eso ya dice mucho", ha subrayado.

El de nata ha sido también el roscón más demandado en el obrador oscense LOA, según han indicado dese la pastelería. El sabor más "tradicional" ha sido el más solicitado, y luego han recibido algún encargo particular de otros como trufa y crema.

Sean de unos u otros, la demanda ha aumentado y, según explican desde el obrador, este año han fabricado un 15% más de roscones que el anterior. También el precio ha subido ligeramente. "Lo que nos ha afectado ha sido la mantequilla. El azúcar y la fruta han aumentado algo, pero menos", han indicado. El coste varía según el tamaño del dulce, que son tres: de 400 gramos, de 800 gramos o de 1,5 kilogramos. En la mayoría de pastelerías, oscilan entre los 10 y los 30 euros.

Además del roscón, otros dulces como el panetone se han hecho su hueco y empiezan a verse en las celebraciones de Reyes Magos. Desde LOA han compartido que las ventas de este "siguen subiendo" como también lo han hecho las del turrón de pistacho, el sabor del momento. "El aumento ha sido muy grande. Hemos hecho corto", han sostenido.

Pero son muchos los que se mantienen fieles al roscón. Entre ellos Beatriz, que hacía la fila en Beyma para hacerse con tres. "Uno es para llevárselo a mis tíos, otro para casa y otro porque esta noche nos juntamos los amigos a cenar y para el postre vamos a tomar roscón y una botellita de cava", ha detallado.

Un roscón de Reyes del obrador LOA. / LOA

El roscón es además imprescindible en su 6 de enero porque coincide, además de ser el día de Reyes, es el cumpleaños de su padre. Y para asegurarse de que el producto es de calidad, acuden al obrador de la calle Hernán Cortés, Beyma, o a otros hornos del entorno como Ismael. "Siempre intentamos que sea por el barrio, compra de proximidad", ha explicado.

Mientras nuevos clientes se colocaban detrás de ella, y entre risas, ha deslizado: "A ver si terminamos ya de comer, que hay que volver a la borraja...".