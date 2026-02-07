Papelería Canudo, el paraíso de los cumpleaños de Zaragoza que se fundó tras la Guerra de Cuba: "Con nosotros morirá el negocio"

Ha sobrevivido dos guerras mundiales, una guerra civil, la crisis del 2008 y la pandemia del Covid. Pero lo más posible es que sucumba a la falta de relevo generacional. La papelería Canudo es uno de los negocios más antiguos de Zaragoza. El bisabuelo del actual propietario lo fundó en 1901, cuando volvió de la Guerra de Cuba. Cuatro generaciones y 125 años después, el comercio local se ha antepuesto a todo, pero cada vez encuentra más dificultades para levantar la persiana. “Con nosotros morirá el negocio”, vaticina Carlos Canudo, que regenta el local junto a su mujer Araceli.

La papelería original se ubicó en la calle Santa Isabel, pero tan solo un año después se desplazó a Méndez Nuñez. La tienda resistió hasta 2019, cuando cerró sus puertas definitivamente. “En la zona solo quedaban bares y ya no se podía aparcar”, explica Canudo. Por ese motivo, decidieron mantener únicamente su establecimiento de la calle Cervantes.

Papelería Canudo cuenta con una amplia selección de artículos festivos y decorativos. / Josema Molina

Todo cambia a lo largo de más de un siglo. Lo hacen los clientes y también los productos más demandados. Bolis, globos, piñatas, cartulinas, cintas… Canudo no solo es una papelería, también ofrecen multitud de artículos para celebraciones. “Tenemos que adaptarnos a los tiempos y buscar los niños de mercado que necesita el cliente”, afirma el propietario.

¿Su especialidad? Los artículos festivos personalizados

En la actualidad, se han especializado en la personalización de artículos festivos, como coronas de globos, ‘photocalls’, decoración de tartas y postres, recuerdos… “Muchas veces el cliente viene con una idea pero no sabe cómo plasmarla”, sostiene Canudo, que se encarga de esa labor junto a su mujer, que él considera “el alma del negocio”. Una vez han diseñado los ornamentos en el ordenador, solo queda montarlos. Sus servicios alegran los cumpleaños, comuniones y bodas de los zaragozanos, pero también los eventos de las empresas, que en ocasiones les contratan para que adornen las salas de sus reuniones o las presentaciones de sus nuevos productos.

Artículos personalizados de Papelería Canudo. / Josema Molina

Carlos Canudo lleva cara al público toda la vida: desde pequeño, ayudaba a sus padres tras el mostrador durante los meses de verano. Nunca se planteó dejar el negocio familiar. “Antes no daba tanto miedo, ahora se necesita invertir más tiempo y esfuerzo y además hay más competencia”, reconoce el propietario. Sus hijos, de 27, 25 y 23 años, están labrando su futuro laboral fuera del comercio local. “Mis hijos tienen su formación y ya han visto lo sacrificado que es ser autónomo”, detalla Canudo.

Los desafíos del comercio local

Entre los retos que amenazan al pequeño comercio, destaca la digitalización de las compras. “En internet solo pueden competir los grandes. Nosotros tenemos una web a modo de catálogo pero nos sería imposible garantizar el stock necesario para vender de forma masiva”, explica el dueño. También luchan contra la competencia de los bazares y otros negocios. Aunque Carlos Canudo tiene claro cuál es el mayor obstáculo de los autónomos: “Todos los comercios tenemos una gran presión fiscal. Hay que adaptarse, no podemos hacer más”, puntualiza.

Además, hoy en día ya no se vive el “boom” de septiembre con su vuelta al cole, puesto que las AMPA organizan los lotes de material escolar que necesitan los alumnos y otras familias prefieren comprarlo “online”. A pesar de todo, Papelería Canudo aún tiene una fiel clientela a la que ha visto crecer: “algunos venían con tres años con sus padres y ahora les hemos hecho los recordatorios de la boda”, recuerda Carlos Canudo. Con tantos buenos recuerdos acumulados, afronta el futuro cierre del negocio con un sentimiento agridulce. “Da pena porque lo hemos vivido desde pequeños y es algo familiar, pero todo tiene un ciclo”, concluye.