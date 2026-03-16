Qué ver en la Semana Santa de Tarazona: procesiones imprescindibles, ambiente y planes para el fin de semana

Vecinos y visitantes se agrupan en la entrada de la Catedral de Tarazona, pero esta vez no es para ver pasar al enigmático Cipotegato. No, no estamos en agosto, faltan menos de dos semanas para la Semana Santa y eso, en Tarazona, se traduce en emoción, pasión y solemnidad.

La Semana Santa de Tarazona no es una más. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Aragón en 2005, destaca por sus 10 cofradías, más de 1.000 cofrades y una docena de pasos, acompañados por bandas de tambores y el característico cuerpo de Alabarderos.

Para su alcalde, Tono Jaray, se trata de una experiencia «inigualable». Subraya la calidad escultórica de los pasos, que, junto al sonido de bombos, tambores y cornetas recorriendo las calles empedradas, convierten cada procesión en un momento perfecto para que «aflore la emoción».

Más de medio centenar de actos y actividades en Semana Santa

La programación de la Semana Santa de Tarazona 2026 incluye más de medio centenar de actos y actividades, dirigidas tanto a la ciudadanía como a quienes visiten la localidad. El objetivo es «profundizar en la vivencia espiritual y mantener vivas las tradiciones» que caracterizan esta celebración.

La Semana Santa de Tarazona se traduce en emoción, pasión y solemnidad. / Ayuntamiento de Tarazona

El pistoletazo de salida tuvo lugar el pasado viernes 13 de marzo, en la Catedral de Tarazona con el pregón inaugural, a cargo del sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adalid. Tras este solemne inicio, quedan por delante unos días en los que los protagonistas serán los cofrades y el sonido de más de 400 instrumentos, entre cornetas, tambores, timbales, bombos y matracas.

El primer edil turiasonense también pone en valor el amplio abanico de propuestas que se sucederán estos días, con conferencias, exposiciones y conciertos que, asegura, no dejarán indiferente a nadie.

Un espectáculo de arte lumínico La iluminación, el sonido y la imagen se dan la mano para presentar Hydria, una visita nocturna que permite descubrir bajo otro prisma los rincones más emblemáticos de la Catedral de Tarazona. El alcalde de la localidad, Tono Jaray, anima a los visitantes a sumarse a esta actividad, que califica como «especialmente emotiva» gracias a los juegos de luces, proyecciones y efectos sonoros. Se trata de un recorrido innovador que muestra uno de los grandes iconos de Tarazona, su catedral, desde otra perspectiva, acompañado por una banda sonora original y exclusiva que envuelve la experiencia y crea una atmósfera inmersiva difícil de olvidar.

Un entorno monumental que potencia lo artístico y lo devocional

El entorno monumental de Tarazona realza el carácter artístico y devocional de la Semana Santa turiasonense. Muchas cofradías surgieron en el siglo pasado, impulsadas por gremios y parroquias. Entre las imágenes más destacadas figuran la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Piedad y el Santo Cristo del Rebate, del siglo XVI.

Uno de los momentos más singulares de la Semana Santa de Tarazona es la procesión de los Ensacados. / Ayuntamiento de Tarazona

Uno de los momentos más singulares de la Semana Santa de Tarazona es la procesión de los Ensacados, en la que penitentes encapuchados arrastran cadenas por calles iluminadas con candiles, creando una escena especialmente sobrecogedora. Este año, la Cofradía del Silencio del Santísimo Cristo del Rebate procesiona el día 31 de marzo a las 21.00. Esta agrupación destaca por su peculair atuendo y su histórico origen, que data de mediados del siglo XVIII.

Ya entonces caminaban con los pies descalzos, llevando en las manos los atributos de la Pasión de Cristo con los que recorrían las calles de la ciudad, pasando por la Iglesia de la Virgen del Río y el Convento de Santa Ana de Carmelitas Descalzas, finalizando el recorrido en la Iglesia de San Francisco.

Además, Tarazona cuenta con un notable patrimonio histórico, cultural y artístico, en un entorno privilegiado a las puertas del Parque Natural del Moncayo.

Qué hacer más allá de los pasos y las cornetas

Pero la Semana Santa en Tarazona es mucho más que procesiones. La vida cultural, social y gastronómica de la ciudad hace que los días estén repletos de citas, planes y rincones por descubrir, tanto para vecinos como para visitantes.

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Esa gastronomía se traduce en una amplia oferta de restaurantes, bares y cafeterías que incorporan en sus menús «lo mejor de las huertas de nuestra tierra», explica Jaray. Y, por supuesto, no faltan productos imprescindibles como el ternasco ni los dulces tradicionales de estas fechas, desde las torrijas hasta los típicos dulces de Semana Santa, que durante estos días “ponen a prueba cualquier intención de mantener la dieta”, concluye Jaray.