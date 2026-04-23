María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón: “Amar Aragón es amar España”

Ha sido su primer discurso como presidenta de las Cortes de Aragón y la popular María Navarro ha incidido en los lazos de unión de la comunidad autónoma con España. “Amar Aragón es amar España”, ha subrayado la presidenta, que ha tenido palabra de reconocimiento para los profesionales de la CARTV y ha ensalzado la trayectoria pactista de la comunidad autónoma a lo largo de su historia.

“Celebrar Aragón no es solo evocar una fecha, sino reafirmar una historia compartida, una identidad común y un compromiso firme con los valores que nos unen como sociedad”, ha empezado Navarro, en un discurso plagado de referencias a la importancia de poner en valor el legado recibido.

“Aragón fue tierra de fueros y de pactos, donde el poder no se entendía sin acuerdo, tierra de instituciones que supieron establecer límites y garantizar derechos”, ha recordado Navarro.

No ha estado exento el discurso de reivindicación al Gobierno de España, reclamando una “financiación justa” para lograr el “acceso a los servicios públicos” en igualdad. “El progreso es el que llega a la vida de las personas, que se nota en cada ciudad, pueblo y hogar”, ha defendido.

Mención a CHA por su ausencia

En la parte más crítica de su discurso, Navarro ha afeado la ausencia de CHA de este acto institucional. “Lamento profundamente la ausencia de CHA, cosa que respeto pero que lamento. Quienes tenéis el honor de representar a las instituciones, no solo ostentamos una enorme responsabilidad, sino el privilegio de servir y continuar con la historia, el privilegio de estar a la altura de Aragón”, ha recalcado la presidenta.

Andrés Suárez, Raquel Fuertes y María Navarro / Miguel Ángel Gracia

Así, ha defendido que “frente al ruido, Aragón ha sido siempre diálogo y acuerdo, equilibrio”. “Esa es la mejor aportación que podemos hacer a la democracia”, ha defendido Navarro, que ha tenido palabras para CHA, pero no ha hecho menciones explícitas al pacto PP-Vox ni a que el Gobierno llega en funciones a esta celebración del Día de Aragón.

Además, ha incidido en el papel histórico de la comunidad en España. “Aragón es una identidad que suma y quiero decirlo con convicción: amar Aragón es amar España. Aragón no se entiende al margen de España y España no se entiende al margen de Aragón. Aragón no resta, suma. No separa, une. Ha contribuido a la unión de España y quiere seguir haciéndolo, desde la firmeza de lo que somos, desde la igualdad de todos los españoles”, ha expresado.