Justo Suárez: «Desde Zaragoza, Aqualia impulsa una gestión del agua más eficiente, sostenible y cercana al territorio»

Aqualia, la compañía de gestión de agua participada por FCC y el grupo australiano Investor, con presencia en 19 países del mundo y que llega a 45 millones de habitantes, acaba de introducir un cambio en su estructura que afecta directamente a Aragón, donde Justo Suárez ha sido nombrado director de la recién creada delegación Norte de Aqualia.

Pregunta: Aqualia ha creado una nueva Delegación Norte con sede en Zaragoza. ¿Qué supone este movimiento dentro de la estrategia de la compañía?

Respuesta: La creación de la Delegación Norte responde a una clara apuesta de Aqualia por reforzar su estructura organizativa y mejorar la eficiencia en la gestión de los servicios. Supone acercar la toma de decisiones al territorio, dotándonos de una mayor capacidad de respuesta y adaptación a las necesidades locales.

Además, esta nueva delegación permite potenciar y consolidar los contratos que Aqualia ya opera en el norte de España, generando sinergias entre territorios con características similares y reforzando nuestro posicionamiento como operador de referencia en el ciclo integral del agua.

Pregunta: ¿Por qué se ha elegido Zaragoza como sede de esta nueva delegación que integra Aragón, La Rioja, Navarra, Cantabria y País Vasco?

Respuesta: Zaragoza es un emplazamiento estratégico desde varios puntos de vista. Geográficamente, se sitúa en el centro del ámbito territorial de la delegación, lo que facilita la coordinación y el desplazamiento entre comunidades.

Pero, además, Aragón y en particular Zaragoza ya cuentan con una fuerte implantación de Aqualia, con contratos de gran relevancia técnica y operativa. Esto nos permite apoyarnos en un equipo consolidado, con experiencia y conocimiento del territorio, para liderar esta nueva etapa.

Pregunta: ¿Qué particularidades comparten los territorios y qué diferencias obligan a adaptar la gestión en cada comunidad y, concretamente en Aragón?

Respuesta: Los territorios de la Delegación Norte comparten una elevada exigencia en términos de calidad del servicio, un fuerte compromiso institucional y una creciente sensibilidad hacia la sostenibilidad y la eficiencia en el uso del agua.

No obstante, existen diferencias importantes. Desde realidades climáticas distintas, hasta diversidad en la dispersión de población o en el estado de las infraestructuras. En Aragón, por ejemplo, conviven grandes sistemas urbanos muy avanzados con municipios de menor tamaño que requieren soluciones más adaptadas.

Esta diversidad nos obliga a aplicar un modelo de gestión flexible, capaz de combinar innovación tecnológica con proximidad y conocimiento local.

Pregunta: Usted asume la dirección de esta nueva delegación. ¿Con qué objetivos inicia esta etapa y cuáles serán sus prioridades más inmediatas?

Respuesta: Iniciamos esta etapa con tres objetivos claros: consolidar los servicios actuales, impulsar la transformación digital y reforzar la cercanía con administraciones y ciudadanos.

A corto plazo, nuestras prioridades pasan por optimizar los recursos disponibles, mejorar la eficiencia operativa y seguir incorporando soluciones innovadoras que aumenten la calidad del servicio. Todo ello, manteniendo siempre el foco en la sostenibilidad y en la gestión responsable del agua.

Pregunta: Aqualia ya gestiona en Aragón servicios como el suministro en alta, el mantenimiento y operación de la red de saneamiento de Zaragoza, los servicios municipales de Caspe y Fraga o depuradoras como las de La Almozara, Cuarte, Tarazona, Borja, Teruel o Huesca. ¿Qué peso tiene Aragón dentro de la actividad de la compañía?

Respuesta: Aragón es un territorio clave para Aqualia. Aquí gestionamos servicios de gran relevancia, desde el abastecimiento en alta hasta redes de saneamiento complejas como la de Zaragoza, o instalaciones de depuración en distintas localidades.

Además, Aragón actúa como un verdadero laboratorio de innovación, donde estamos aplicando tecnologías avanzadas que posteriormente pueden replicarse en otros territorios.

Pregunta: En el caso concreto de Zaragoza, Aqualia está incorporando inteligencia artificial, drones y modelizaciones hidráulicas en el mantenimiento y operación de las redes de saneamiento. ¿Cómo está cambiando la tecnología la gestión diaria de estas infraestructuras?

Respuesta: La tecnología está suponiendo un cambio radical. Nos permite anticiparnos a los problemas en lugar de simplemente reaccionar.

Gracias a herramientas como la inteligencia artificial o la modelización hidráulica, podemos predecir comportamientos de la red, optimizar el mantenimiento y reducir incidencias. El uso de drones, por su parte, mejora la inspección de infraestructuras complejas, aumentando la seguridad y la eficiencia.

Pregunta: Cuando hablamos de digitalización del agua, ¿de qué hablamos exactamente? ¿Cómo se beneficia el ciudadano?

Respuesta: Hablamos de integrar tecnologías que permiten conocer en tiempo real el estado de las infraestructuras y optimizar su operación.

Para el ciudadano, esto se traduce en un servicio más fiable, menos interrupciones, mayor calidad del agua y una gestión más eficiente de los recursos. Además, facilita la transparencia y una mejor información sobre el consumo

Pregunta: Uno de los grandes retos del sector es reducir las pérdidas de agua en las redes. ¿Cuál es la situación actual y hasta qué punto la tecnología puede ayudar a detectar fugas o consumos anómalos?

Respuesta: Aunque España presenta niveles razonables de eficiencia, existe margen de mejora, especialmente en redes más antiguas.

La tecnología es clave: sistemas de telecontrol, sensores, análisis de datos y sectorización de redes permiten detectar fugas de forma temprana, reducir pérdidas y optimizar el uso del agua.

Pregunta: En su memoria señalan que en España el agua urbana necesitaría una inversión anual de 4.900 millones de euros, el doble de lo que se viene invirtiendo. ¿Estamos cuidando suficientemente nuestras infraestructuras hidráulicas?

Respuesta: Las infraestructuras hidráulicas son esenciales y requieren una planificación a largo plazo. Incrementar la inversión es clave para garantizar la calidad del servicio y adaptarnos a retos como el cambio climático.

Pregunta: En Aragón se habla de altos niveles de calidad del agua y de un importante avance en depuración, pero también de retos. ¿Dónde están hoy los principales márgenes de mejora?

Respuesta: Aragón presenta buenos niveles de calidad, pero los retos se centran en la renovación de infraestructuras, la mejora de la eficiencia en redes y la adaptación a escenarios de sequía.

También es fundamental seguir avanzando en digitalización y en soluciones específicas para pequeños municipios.

Pregunta: ¿Qué dificultades tienen los municipios pequeños para modernizar sus redes de abastecimiento y saneamiento?

Respuesta: Principalmente, la limitación de recursos económicos, técnicos y humanos.

Esto dificulta la modernización de infraestructuras y la adopción de nuevas tecnologías, por lo que modelos de gestión que aporten experiencia, economías de escala y capacidad técnica son fundamentales

Pregunta: ¿Cree que la ciudadanía es realmente consciente del valor del agua y del trabajo técnico que hay detrás cada vez que abre un grifo?

Respuesta: Cada vez más, aunque todavía queda recorrido. El agua es un recurso esencial, pero muchas veces invisible. Es importante poner en valor el trabajo técnico y humano que hay detrás para garantizar que llegue en condiciones óptimas cada día.

Pregunta: El sector defiende cada vez más la colaboración público-privada. ¿Por qué considera que es clave?

Respuesta: Porque permite combinar la capacidad de planificación y control de la administración con la experiencia técnica, la innovación y la eficiencia del operador especializado.

Esto se traduce en mejores servicios, mayor capacidad de inversión y una gestión más profesionalizada.

Pregunta: Ustedes insisten en la necesidad de planificar a largo plazo. ¿Qué debería mejorar para anticiparse mejor a los problemas del agua?

Respuesta: Fundamentalmente, la planificación a largo plazo, la estabilidad regulatoria y el incremento de la inversión.

Además, es clave apostar por la digitalización y por modelos de gestión que permitan tomar decisiones basadas en datos.

Pregunta: Si mira a los próximos cinco o diez años, ¿cuáles serán las grandes prioridades de Aqualia en Aragón y en la zona norte?

Respuesta: Las prioridades serán avanzar en la transformación digital, reforzar la sostenibilidad del ciclo del agua y seguir mejorando la eficiencia operativa.

También queremos consolidar nuestra presencia en el territorio, aportando soluciones adaptadas a cada realidad y contribuyendo al desarrollo de infraestructuras más resilientes y preparadas para el futuro.