Tecnología, creatividad y diversión para un verano con los cinco sentidos

El verano también puede ser una oportunidad para descubrir, experimentar y dejar volar la imaginación. Con esa filosofía nacen las colonias urbanas Summer Camp Sensorial 5.0. Despierta tus sentidos con la tecnología, una propuesta de Fundación Ibercaja en colaboración con Microsoft pensada para que niños y niñas de 7 a 14 años disfruten de las vacaciones de una forma diferente: jugando, creando, trabajando en equipo y acercándose a la tecnología desde una perspectiva divertida y muy práctica.

Lejos de las clases tradicionales, estas colonias convierten el verano en una experiencia creativa en la que la música, el arte, el diseño, la accesibilidad y la innovación se mezclan con tres grandes protagonistas: el oído, la vista y el tacto. Durante una semana, los participantes descubren cómo la tecnología puede transformar aquello que perciben sus sentidos y convertirlo en proyectos reales, desde una canción electrónica hasta una galería interactiva o un dispositivo sensorial.

La actividad se desarrolla en el Espacio Joven Fundación Ibercaja, en horario de 8.30 a 14.30 horas, con una dinámica pensada para aprender sin dejar de pasarlo bien. Los niños y niñas trabajan por equipos, como si formaran parte de una pequeña empresa creativa, y desarrollan habilidades cada vez más importantes para su futuro: creatividad, liderazgo, comunicación, colaboración, pensamiento crítico y capacidad para presentar sus ideas ante los demás.

Además, cada itinerario culmina con una presentación final abierta a las familias, en la que los participantes muestran lo que han creado durante la semana. Una forma de reforzar la confianza, compartir el resultado del trabajo colectivo y demostrar que la tecnología también puede ser cercana, inclusiva y emocionante.

Las claves del Summer Camp Sensorial 5.0 Colonias urbanas de Fundación Ibercaja en colaboración con Microsoft.

Dirigidas a niños y niñas de 7 a 14 años.

Tres itinerarios únicos: música, arte digital y tecnología accesible.

Actividad semanal de lunes a viernes.

Horario de 8.30 a 14.30 horas.

Trabajo por equipos y aprendizaje práctico.

Desarrollo de habilidades como creatividad, liderazgo, comunicación y colaboración.

Presentación final abierta a las familias.

Desayunos saludables durante la actividad.

¡Ponle ritmo al verano! Crea tu propia música electrónica

¡Ponle ritmo al verano! Crea tu propia música electrónica en el Summer Camp Sensorial de Fundación Ibercaja. / Fundación Ibercaja

Este itinerario está dirigido a participantes de 10 a 14 años y tiene como punto de partida uno de los lenguajes más universales: la música. A lo largo de la semana, los niños y niñas se convierten en pequeños productores, diseñadores de sonido y creadores de experiencias audiovisuales.

El objetivo es que descubran cómo la tecnología puede ayudarles a componer, mezclar, diseñar una identidad artística y preparar una presentación final en formato sesión DJ. Una forma muy atractiva de acercarse a la inteligencia artificial, la edición musical y la programación básica aplicada al espectáculo.

Durante la semana, los participantes:

Crean sonidos originales con herramientas de inteligencia artificial.

Componen y editan sus propias pistas de música electrónica.

Aprenden a mezclar y montar piezas musicales.

Diseñan efectos sonoros y de iluminación.

Crean portadas de álbum con ayuda de herramientas digitales.

Preparan una estrategia de promoción para su presentación final.

Cierran el itinerario con una sesión DJ con música original, luces y efectos visuales.

Más allá de la parte técnica, este itinerario ayuda a desarrollar la creatividad musical, la expresión artística, la planificación de proyectos, el trabajo en equipo y la capacidad para transformar una idea en una experiencia completa.

Arte digital que cobra vida: crea tu propia galería interactiva

Arte digital que cobra vida: crea tu propia galería interactiva en el Summer Camp Sensorial de Fundación Ibercaja. / Fundación Ibercaja

Pensado para niños y niñas de 7 a 10 años, este itinerario invita a mirar el arte con otros ojos. Aquí la tecnología se convierte en una herramienta para crear obras que no solo se contemplan, sino que también reaccionan, se mueven e interactúan con el público.

Los participantes diseñan una exposición digital en la que las imágenes, las sombras, la luz, el sonido y el movimiento se combinan para dar forma a una galería inmersiva. Una propuesta perfecta para quienes disfrutan dibujando, imaginando historias, construyendo mundos visuales o probando nuevas formas de expresión.

Durante la semana, los participantes:

Crean arte digital con inteligencia artificial.

Diseñan carteles, anuncios y composiciones visuales.

Construyen esculturas de sombras interactivas.

Programan obras que responden a estímulos como el sonido, la luz o el tacto.

Preparan campañas de marketing digital para promocionar su galería.

Diseñan presentaciones animadas.

Participan en un evento final en el que las familias pueden interactuar con sus obras.

Este itinerario combina imaginación y tecnología para trabajar la narración visual, el pensamiento crítico, la creatividad aplicada al diseño, la colaboración y la capacidad de explicar un proyecto artístico ante otras personas.

Tecnología con tacto: accesible y sensorial

Tecnología con tacto: accesible y sensorial en el Summer Camp Sensorial de Fundación Ibercaja. / Fundación Ibercaja

La tercera modalidad, dirigida a niños y niñas de 9 a 12 años, pone el foco en una idea especialmente valiosa: la tecnología también sirve para cuidar, incluir y mejorar la vida de las personas. En este itinerario, los participantes diseñan dispositivos sensoriales y accesibles pensados para personas con discapacidad visual o motriz.

A través del tacto, las texturas, los sensores y la programación, los niños y niñas aprenden a crear soluciones útiles, empáticas y con impacto social. No se trata solo de construir prototipos, sino de comprender necesidades reales y pensar cómo la innovación puede ayudar a resolverlas.

Durante la semana, los participantes:

Crean superficies sensoriales con materiales como arena, telas o plastilinas especiales.

Diseñan esculturas interactivas que reaccionan al contacto, la luz o el sonido.

Se acercan al Braille digital y al diseño accesible.

Programan sensores de proximidad y movimiento.

Crean dispositivos que responden con vibraciones ante obstáculos.

Realizan pruebas de movilidad con ojos cerrados para entender desafíos cotidianos.

Testean sus prototipos junto a entidades especializadas.

Presentan sus inventos en una feria final de tecnología accesible.

Esta modalidad permite trabajar la inclusión, la accesibilidad, la electrónica aplicada, la percepción sensorial, el diseño de texturas y el trabajo en equipo en proyectos con impacto social.

Tres formas de vivir la tecnología Oído: creación musical, inteligencia artificial, sonido y espectáculo audiovisual.

creación musical, inteligencia artificial, sonido y espectáculo audiovisual. Vista: arte digital, galerías interactivas, animación y diseño visual.

arte digital, galerías interactivas, animación y diseño visual. Tacto: accesibilidad, sensores, texturas y tecnología con impacto social.

Una actividad accesible gracias a la beca de Microsoft

Uno de los elementos que hacen especialmente atractivas estas colonias es su apuesta por facilitar el acceso a la actividad. El precio de las colonias es competitivo gracias a la beca que ofrece Microsoft, lo que permite acercar esta experiencia tecnológica y creativa a más familias.

Además, Fundación Ibercaja ofrece plazas a precio reducido para familias que perciben beca de comedor o de material escolar por parte del Gobierno de Aragón. A ello se suma la colaboración con diferentes entidades sociales, con el objetivo de que la actividad también llegue a familias en situación de vulnerabilidad.

La respuesta de las familias confirma el interés por este tipo de propuestas. En total, más de 180 niños y niñas se han inscrito a lo largo de las cuatro semanas de duración de la actividad, superando la participación registrada en la edición anterior durante el mismo periodo. De ellos, alrededor de un 20% ha accedido a las colonias a precio reducido.

Summer Camp Sensorial 5.0 demuestra así que el verano puede ser mucho más que un paréntesis escolar. Puede ser también un tiempo para descubrir talentos, despertar vocaciones digitales, aprender a trabajar en equipo y comprobar que la tecnología, cuando se vive desde la creatividad y los sentidos, puede ser tan divertida como transformadora.