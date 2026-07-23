Linamar se hace octogenaria tras culminar una inversión de 20 millones en Zaragoza

Linamar Light Metals Zaragoza (LLMZ), la histórica planta aragonesa especializada en la fundición y el mecanizado de aluminio, ha celebrado su 80º aniversario con la mirada puesta en la movilidad eléctrica y en la expansión de su actividad industrial.

La conmemoración, que ha coincidido con el 60º aniversario del Grupo Linamar, ha reunido a unas 200 personas en Mobility City, entre representantes institucionales, empresariales y sindicales, así como trabajadores de la fábrica.

Durante el acto, la compañía ha destacado la reciente inversión de 20 millones de euros destinada a la producción de 1,6 millones de porta-manguetas al año para Volkswagen-Seat. La fabricación en serie de estas piezas ha comenzado en 2026 y supone uno de los proyectos más ambiciosos desarrollados hasta ahora por la planta zaragozana.

Este nuevo contrato permitirá reforzar la posición de LLMZ como proveedor de componentes estructurales de aluminio y avanzar en su adaptación a las necesidades de la industria del vehículo eléctrico.

La planta cuenta actualmente con una plantilla de 400 trabajadores, registra una facturación anual de alrededor de 80 millones de euros y exporta más del 70% de su producción, principalmente a Europa y América.

Los planes de crecimiento de la compañía incluyen la implantación en 2027 de la tecnología CPC, una evolución de los procesos de fundición de aluminio. Según sus previsiones, la fábrica alcanzará en 2029 los 100 millones de euros de facturación y destinará la mitad de su producción a proyectos relacionados con la movilidad eléctrica.

Reconocimiento a antiguos responsables

La ceremonia incluyó varios homenajes a profesionales vinculados con la historia y el desarrollo de la planta. Entre ellos, Manuel Bueno, director entre 1984 y 2005, periodo en el que se impulsó la expansión internacional de la factoría, y Julio López, que estuvo al frente de las instalaciones hasta 2016 y participó en su modernización y crecimiento.

También fueron reconocidos Luis Arruga, responsable de Desarrollo de Negocio de Linamar Europa, por su aportación al desarrollo de la planta, y Linda Hasenfratz, presidenta del Grupo Linamar, por su impulso a la innovación y a la integración internacional de la fábrica zaragozana.

Durante su intervención, Hasenfratz recordó la figura de su padre, Frank Hasenfratz, fundador de Linamar, quien puso en marcha hace seis décadas un pequeño taller mecánico en Guelph, en la provincia canadiense de Ontario, después de abandonar Hungría como refugiado.

La presidenta del grupo destacó que el crecimiento de Linamar se ha basado en el espíritu emprendedor, la innovación y la implicación de sus trabajadores. En la actualidad, el grupo dispone de 87 plantas y supera los 11.000 millones en ventas.

Hasenfratz subrayó además que el éxito de la empresa no depende únicamente de sus instalaciones, productos o resultados financieros, sino también de los empleados, los equipos y las familias que han contribuido al desarrollo de la organización.

El Gobierno de Aragón destaca el papel industrial de la planta

El acto contó con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que recibió un reconocimiento por el apoyo del Ejecutivo autonómico al desarrollo industrial y al sector de la automoción.

Vaquero señaló que el objetivo de la Administración aragonesa ha sido colaborar con las empresas para facilitar su crecimiento y generar condiciones favorables para la creación de empleo y oportunidades.

La vicepresidenta también puso en valor el trabajo de los profesionales que han pasado por la fábrica durante sus ocho décadas de actividad y aseguró que su trayectoria demuestra la capacidad de Aragón para competir, innovar y liderar proyectos industriales de alcance internacional.

A la celebración asistieron igualmente representantes de la Cámara de Comercio de Zaragoza, CEOE Aragón y el Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón, además de organizaciones sindicales.

Ocho décadas de actividad industrial

La planta fue fundada en 1946 por Banesto y Pechiney con el nombre de Aluminio y Aleaciones, posteriormente Alumalsa. Sus primeras instalaciones se ubicaron en el barrio zaragozano de San José, junto al Canal Imperial, con el objetivo de introducir el aluminio en la industria española.

A lo largo de su historia, la factoría ha trabajado para fabricantes como Ebro, Pegaso, Barreiros, FASA, Seat y Citroën, y se ha consolidado como uno de los proveedores de referencia para el sector de la automoción en Aragón, España y Europa.

En 1978, la fábrica se trasladó a sus actuales instalaciones de La Cartuja, donde se construyó una planta más moderna y con mayor capacidad de producción.

El Grupo Linamar adquirió la factoría en 2016 y, cinco años después, adoptó su denominación actual: Linamar Light Metals Zaragoza.

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Desde su integración en el grupo canadiense, la planta ha reforzado sus procesos de digitalización y monitorización industrial. Este trabajo fue reconocido con el Premio a la Exportación de la Cámara de Comercio de Zaragoza en 2023 y con el Premio a la Innovación Industria 4.0 del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón en 2024.