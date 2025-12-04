Ramírez dice que no habrá salidas en el Casademont por Koumadje: "No estaba inicialmente en el radar, pero es un jugador especial"

Jesús Ramírez valoró la llegada de Khalifa Koumadje, un refuerzo con el que el Casademont quiere ganar presencia en la pintura con intimidación y mejores finalizaciones. «Siempre estamos abiertos y mirando el mercado, pendientes de lo que pueda pasar y siguiendo el flujo de movimientos. Christ no estaba inicialmente en el radar, pero la semana pasada pensamos que podía ser un buen refuerzo. Está disponible para viajar». El equipo juega este sábado en Granada a las 20.00 horas.

Ramírez aseguró que no habrá salidas a pesar del último fichaje. «Los tenemos a todos. Será una decisión semanal y por partidos quién está y quién no está. El equipo sigue y tenemos que seguir adelante». De Koumadje, un 2,24 metros, lo describió así: "Es un jugador especial, diferente, que ya conocíamos y que nos aporta una herramienta distinta. No está en ritmo de cinco contra cinco, como es normal, pero sí está en buena forma gracias al trabajo individual. Ahora tenemos que intentar meterlo en dinámica de cinco contra cinco. Tácticamente no está al día; lo vamos poniendo por bloques, y el pequeño impacto que ha tenido en los entrenamientos ha sido positivo. Viene a complementar la posición de cinco para darnos algo más de presencia defensiva"