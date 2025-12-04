Casademont Zaragoza
Ramírez dice que no habrá salidas en el Casademont por Koumadje: "No estaba inicialmente en el radar, pero es un jugador especial"
El entrenador del Casademont valoró la llegada del pívot de Chad, de 2,24 metros, como refuerzo para la pintura
Jesús Ramírez valoró la llegada de Khalifa Koumadje, un refuerzo con el que el Casademont quiere ganar presencia en la pintura con intimidación y mejores finalizaciones. «Siempre estamos abiertos y mirando el mercado, pendientes de lo que pueda pasar y siguiendo el flujo de movimientos. Christ no estaba inicialmente en el radar, pero la semana pasada pensamos que podía ser un buen refuerzo. Está disponible para viajar». El equipo juega este sábado en Granada a las 20.00 horas.
Ramírez aseguró que no habrá salidas a pesar del último fichaje. «Los tenemos a todos. Será una decisión semanal y por partidos quién está y quién no está. El equipo sigue y tenemos que seguir adelante». De Koumadje, un 2,24 metros, lo describió así: "Es un jugador especial, diferente, que ya conocíamos y que nos aporta una herramienta distinta. No está en ritmo de cinco contra cinco, como es normal, pero sí está en buena forma gracias al trabajo individual. Ahora tenemos que intentar meterlo en dinámica de cinco contra cinco. Tácticamente no está al día; lo vamos poniendo por bloques, y el pequeño impacto que ha tenido en los entrenamientos ha sido positivo. Viene a complementar la posición de cinco para darnos algo más de presencia defensiva"
- El Gobierno de Aragón retira la licencia de hotel a cuatro alojamientos que participan en la acogida de migrantes
- El exentrenador del Real Zaragoza destituido en Segunda RFEF tras 13 jornadas
- El escritor Alfonso Goizueta visita Zaragoza: 'A los once años le pedí a mi madre que buscara un profesor de griego para leer la 'Ilíada'
- Karina Rodríguez, tras ser nombrada embajadora de Zaragoza: 'No me invitaron a ir ni me llegó el premio, pero me quedo con el cariño de la ciudad
- Los propietarios del hotel de Sabiñánigo que se ha quedado sin licencia: 'Hemos pedido ser hostal y tampoco hemos podido
- El aeropuerto de Zaragoza recibirá más de 33,6 millones en una inversión histórica que cerrará 18 meses su pista de aterrizaje en 2026
- 2.000 jabalís cazados en el último fin de semana en Aragón: la federación de caza, en marcha contra la peste porcina
- La Guardia Civil investiga como homicidio el hallazgo de un cadáver calcinado en Plasencia de Jalón