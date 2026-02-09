Jesús Ramírez, entrenador del Casademont Zaragoza, contundente sobre si teme una destitución: «No»

Jesús Ramírez habló en la rueda de prensa previa al partido de este martes contra el Dinamo Sassari de la FIBA Europe Cup y se mostró muy contundente sobre si teme que sea destituido o si nota que su puesto corra peligro como primer entrenador del Casademont.

A la pregunta de si siente que el encuentro del sábado contra el Asisa Joventut es una bola de partido, el técnico fue tan claro como conciso y escueto: «No». Y sobre si había hablado de su futuro con Pedro Llompart, secretario técnico del club, fue triplemente conciso y escueto: «No, no, no». Simplemente, se limitó a decir, sin entrar en detalles ni mensajes al club ni nada más que «he hablado con el 'staff' toda la mañana, como hago cada día después del partido, viendo lo que pasó ante el Bilbao, haciendo el pospartido, el análisis y conectándolo directamente con el partido ante el Sassari». «Estoy por otras cosas», zanjó sin querer entrar al capotazo.

Aseguró también que el duelo del sábado ante el Asisa Joventut «no es una final», aunque sí «un partido muy importante, como hemos tenido algunos en el pasado y los hemos respondido bien». «Especialmente recuerdo algunos fuera de casa», incidió.

Tampoco consideró que el objetivo del Casademont Zaragoza haya cambiado de cara al final de temporada y que ahora simplemente sea la salvación y ya está, aunque los números indican que solo un milagro puede hacer pensar en algo más al equipo aragonés: «Sigue siendo el mismo. Lo hablábamos la semana pasada o la anterior que la primera vuelta había ido como había ido y tenemos seis victorias, así que mi objetivo para esta segunda vuelta era tener más de seis triunfos y está en nuestras manos si hacemos las cosas bien y con esas victorias no miraríamos hacia abajo», explicó el preparador catalán.

También habló sobre los malos números en el Príncipe Felipe. En casa son tres victorias tan solo en diez partidos y, de todas las derrotas, solo tres han sido ante equipos que ahora mismo están en posiciones de playoff por el título: «Quizá es una de las cuentas pendientes que tiene el equipo. Fuera de casa teníamos partidos importantes y hemos respondido bien, pero nos falta hacerlo en casa», dijo el técnico. «El Bilbao venía muy bien, pero nosotros tuvimos oportunidades y no lo sacamos, así que el sábado hay que ir con todo», agregó.

No ocultó en ningún momento Jesús Ramírez que el encuentro ante el Dinamo Sassari es un trámite que hay que solventar de la mejor manera posible y mirar hacia el Joventut pero, aunque pocos, tiene algún aliciente. «Tenemos la misma idea de progresar durante la semana y utilizar el partido para tener elementos que nos puedan servir para el sábado y a la vez mostrar buena cara, como hicimos más o menos el día del Petkim Spor, que competimos bien», explicó.

Los nombres propios

En cuanto a nombres propios, sobre Richardson aseguró que «tendrá algún minuto más para encontrar sus sensaciones», si bien reconoció que hasta ahora ha estado «controlando bastante la parte del talón». Ahora bien, «mañana puede ser un buen momento para que tenga más minutos», puntualizó.

Otro nombre, el de Bojan Dubljevic, que regresó a la pista frente al Surne Bilbao y del que reconoció que está recuperado de su fractura de un dedo, pero no plenamente: «Está con dolor, pero asumible. No estaba para competir al 100%, pero hizo un esfuerzo y jugó con dolor controlado. Sigue jugando con la protección y tenemos que seguir cuidándolo y ayudándole para que se meta en el equipo», resaltó Ramírez.

El último el de Isaiah Washington, que está dejando muy buen sabor de boca en sus primeros partidos con el Casademont. «Tiene que seguir en la línea que va. Es un jugador que conozco de Alemania y tenía esa personalidad de ser importante en ataque y poder hacer las cosas bien en defensa.Tiene que ser importante», finalizó.