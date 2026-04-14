Dónde cenar cerca del Príncipe Felipe: una pequeña guía gastronómica para todos los bolsillos durante la Final Six de la Euroliga en Zaragoza

Zaragoza se convierte, durante una semana, en el epicentro del baloncesto femenino español. La capital aragonesa acoge desde este miércoles 15 y hasta el domingo 19 la Final Six de la Euroliga por segundo año consecutivo y que cuenta como principal aliciente la presencia del Casademont Zaragoza en la pugna por el título, que sería el primero de carácter internacional para las chicas de Carlos Cantero y el tercero de entidad tras la Copa de la Reina (2023) y la Supercopa de España (2025).

Las zaragozanas se enfrentarán a cuartos de final al Basket Landes francés y, de vencer, se enfrentarían en semifinales al Galatasaray turco, uno de los favoritos. Por el otro lado del cuadro están Spar Girona, Venezia y el Fenerbahce, que atesora 60 títulos en sus vitrinas entre las que hay 2 Euroligas, otras tantas Supercopas de Europa y 19 Superligas de Turquía.

El éxito de público está asegurado en el Príncipe Felipe gracias a los más de 10.000 abonos que se vendieron en tiempo récord. De ellos, 3.500 procederán de fuera de la capital aragonesa, que incluirán al millar de fieles que viajarán desde el país vecino. Las cifras del evento lo completan los 100 periodistas acreditados para la cita deportiva procedentes de 12 países, un despliegue también sensiblemente mayor que el año pasado.

Dónde comer durante la Final Six

Más allá de lo deportivo, una de las preocupaciones que pueden tener los aficionados puede ser dónde comer algo antes o después de cada uno de los partidos, que se concentrarán en dos tramos horarios similares en cuartos y semifinales -17.30 horas y 20.30 horas- y, el domingo, a las 17 horas en el caso de la lucha por el tercer y el cuarto puesto y las 20 horas para la gran final.

Las inmediaciones del Príncipe Felipe ofrecen una amplia oferta gastronómica que se adapta a todos los gustos y a todos los bolsillos, pero todos ellos capaces de cumplir con las expectativas. Esta es una selección de los más destacados.

Bocadillos y raciones

Uno de los clásicos del barrio de San José es el bar Iceberg, en el camino Cabaldós, a escasos metros del pabellón. Un local de toda la vida que se ha renovado en los últimos años y cuya oferta destacan raciones, bocadillos, tostadas o sandwiches por menos de 10 euros.

Algunas tapas del bar Vistabella, en San José / Rubén Ruiz

También con pedigrí cuenta el bar Vistabella (calle Francisco de Quevedo), fundado en 1964 y que encabeza la tercera generación de una familia que emigró desde el pueblo de Vistabella de Huerva, en Cariñena. Es un bar que ofrece cocina tradicional y que se distingue por tapas y raciones de calidad y "de toda la vida".

Cocina internacional

Destacan dos propuestas para los amantes de la gastronomía internacional. Uno de ellos es Guajak (calle Luis Braille, 2), un establecimiento que ofrece comida mexicana y es famoso por sus tacos, burritos y nachos variados por menos de 15 euros.

Varios tacos de Guajak / @Guajak

Para los amantes de la cocina venezolana, a pocos minutos del Príncipe Felipe está Teques Neuro (calle Miguel Servet, 105), con una amplia oferta de los imprescindibles del país sudamericano y donde no pueden faltar los tequeños, los patacones, las arepas y las cachapas, entre otras.

No podía faltar la comida italiana entre esta selección y ese cupo lo cubre a la perfección Pizza Negra (calle Baltasar Gracián, 19), con sus elaboraciones amasadas a mano y con hasta 61 propuestas capaces de satisfacer a cualquier tipo de público.

En este epígrafe se puede incluir también a Mega Döner Kebab (camino Cabaldós 39), uno de los más destacados de Zaragoza en este tipo de comida rápida.

Menú, carnes y pescados

Para los que quieran optar por otro estilo de cocina, con comida más tradicional e incluir incluso platos a la brasa, un imprescindible es Mesón Burriel (avenida San José, 58). Uno de sus clásicos son los caracoles a la brasa pero también ofrece un solvente menú entre semana por 14 euros, que en el caso de los fines de semana se eleva a 22 euros. En la carta no faltan entre sus propuestas un amplio abanico de carnes y pescados.

Los caracoles a la brasa del Mesón Burriel / JOSEMA MOLINA

Los amantes de los arroces tienen en el bar Viento en popa (plaza Utrillas,3) a uno de sus referentes, donde su buque insignia es toda una institución en el barrio: una mariscada con una botella de vino por 35 euros.

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También un imprescindible en la zona es el bar La Brocheta (avenida Cesáreo Alierta, 86), donde la parrilla y la plancha "convierten cortes de carne selectos y pescados en platos que piden a gritos compartir".